10,1 M$ pour la création de logements sociaux et communautaires dans Ville-Marie





MONTRÉAL, le 13 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Au cours de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 12 février, la mairesse de Montréal a annoncé deux importantes contributions financières totalisant 10,1 M$ visant à bonifier l'offre de logements sociaux et communautaires dans Ville-Marie.

Dans le cadre du projet Maestria dans le Quartier des spectacles, le promoteur immobilier Devimco s'est engagé auprès de l'arrondissement à verser 2,6 M$ dans le Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels de la Ville de Montréal. En plus de cette contribution volontaire, le Fonds immobilier de solidarité de la FTQ s'est en plus engagé à investir 7,5 M$ supplémentaires dans des projets immobiliers sociaux ou communautaires dans l'arrondissement.

« Je suis très heureuse que la vision d'inclusion et de mixité de notre administration génère des résultats concrets et que des promoteurs et développeurs immobiliers y adhèrent et y contribuent, même pour des projets ne nécessitant pas de changement aux paramètres d'urbanisme, s'est réjouie la mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante. Leur précieuse collaboration pour répondre aux besoins de la population montréalaise est encourageante et nous démontre que chacun peut faire partie de la solution pour améliorer la mixité sociale de nos quartiers. »

Rappelons que la Ville de Montréal a mis sur pied à l'automne dernier une stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables en vue d'ajouter sur son territoire 6 000 logements sociaux et communautaires ainsi que 6 000 logements abordables.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Communiqué envoyé le 13 février 2019 à 14:30 et diffusé par :