SpeeDx met au point un test multiplex pour les virus respiratoires





SpeeDx Pty. Ltd. a annoncé aujourd'hui la soumission de son test PlexPCR® RespiVirus auprès de l'Administration des produits thérapeutiques (Therapeutic Goods Administration,TGA). La société prévoit d'obtenir l'autorisation à temps pour la saison de la grippe en Australie en 2019. Le test fait appel à la technologie multiplex de pointe, PlexPCR® de SpeeDx, conçue pour la détection de 14 cibles représentant 10 pathogènes viraux provoquant des maladies respiratoires.

« Nous sommes ravis d'étendre notre portefeuille de maladies infectieuses sur le marché respiratoire », a déclaré Colin Denver, le PDG de SpeeDx. « La technologie brevetée de SpeeDx permet de combiner facilement de multiples cibles en un seul test, ce qui signifie que les laboratoires peuvent, en une journée de travail, obtenir des résultats pour davantage de patients par rapport aux technologies standard. C'est particulièrement important pendant les saisons de pointe pour les tests respiratoires, alors que les laboratoires tendent à manquer de ressources. »

Le test PlexPCR RespiVirus de SpeeDx détecte les principaux pathogènes respiratoires, notamment l'Influenza A, Influenza B, les rhinovirus (A et B), les virus respiratoires syncytiaux (A et B), le métapneumovirus humain, les adénovirus et les virus parainfluenza humains 1, 2, 3 et 4. L'impact de ces pathogènes respiratoires est plus sensible durant la période entre la fin de l'hiver et le début du printemps, avec des répercussions conjuguées sur la santé et l'économie, attribuées à l'absentéisme, l'hospitalisation et de graves complications conduisant à l'admission en soins intensifs, et dans certains cas, au décès. Les risques les plus graves pour la santé sont attribués à la maladie grippale chez les nourrissons, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées.1 La saison de la grippe en 2017 en Australie a été particulièrement sévère avec plus de 233 453 cas de grippe signalés (2,5 fois le nombre de cas signalés en 2016), avec près de 30 000 admissions à l'hôpital et 745 décès, soit un nombre plus élevé que jamais.2

L'ajout attendu de PlexPCR RespiVirus viendra renforcer le portefeuille de tests de SpeeDx pour les maladies infectieuses, qui comprend PlexPCR® VHS, un test diagnostique multiplex de détection de lésion pour les virus de l'herpès (type-1 et -2) ; le virus Varicella Zoster, à l'origine de la varicelle et du zona ; et Treponema pallidum, la bactérie de la syphilis. Les autres tests du portefeuille de SpeeDx se spécialisent dans les infections sexuellement transmissibles (IST) et les mutations génétiques entraînant la résistance aux antibiotiques. Ces tests comprennent ResistancePlus® MG, dont il a été cliniquement prouvé qu'il améliorait les taux de guérison des patients infectés par l'IST Mycoplasma genitalium (Mgen), grâce à l'usage des renseignements sur la résistance aux antibiotiques inclus dans les résultats du test.3 SpeeDx commercialise également ResistancePlus® GC (CE-IVD)*, le premier test commercial à détecter Neisseria gonorrhoeae, la bactérie qui provoque la gonorrhée, et les marqueurs génétiques de sensibilité à la ciprofloxacine, permettant ainsi aux médecins de traiter les patients avec un antibiotique oral simple et bon marché.

*indisponible aux États-Unis et en Australie

À propos des virus respiratoires

Les infections des voies respiratoires (IVR) sont responsables de la majorité des consultations de soins de santé primaires,4 et causent un niveau élevé de morbidité et de mortalité, particulièrement chez les très jeunes, les personnes âgées ou les populations immunodéprimées.5 Les agents viraux causent jusqu'à 90 % des IVR, principalement les rhinovirus humains (RhV), les virus de la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS).6 Les symptômes et la durée sont les suivants : rhume commun, sinusite, pharyngite, épiglotite et laryngotrachéite.7

Il est difficile d'établir une infection bactérienne sans effectuer de tests diagnostiques, et l'utilisation empirique d'antibiotiques est donc déconseillée dans les directives de traitements.8-12 La plupart des infections simples disparaissent en 2 à 5 jours sans intervention médicale.13,14 La détection correcte des virus respiratoires est cependant importante dans les soins aux patients, car elle guide la thérapie et les mesures de contrôle de l'infection.15 Mais surtout, il est essentiel de distinguer les IVR bactériennes des IVR virales pour éviter la prescription inutile d'antibiotiques. L'identification des pathogènes est également un élément clé dans la gestion des épidémies d'infections respiratoires aiguës, et des stratégies de préparation aux pandémies.15,16

À propos de PlexPCR®

Les kits PlexPCR® sont des tests qPCR hautement multiplexés pour la détection des maladies infectieuses. Optimisée par les technologies exclusives PlexZyme® et PlexPrime®, la gamme de produits offre une capacité élevée de multiplexage pour une gestion améliorée et simplifiée des maladies infectieuses, et un flux de travail de laboratoire, optimisé.

À propos de SpeeDx

Fondée en 2009, SpeeDx est une société privée basée en Australie avec des bureaux à Londres et aux États-Unis, et un réseau de distributeurs dans toute l'Europe. SpeeDx est spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire qui, au-delà de la simple détection, proposent des informations complètes pour une prise en charge améliorée du patient. La technologie innovante de réaction en chaîne par polymérase (qPCR) en temps réel a permis de développer les stratégies de détection et d'amorçage multiplex, les plus sophistiquées du marché. Les portefeuilles de produits se concentrent sur les diagnostics multiplex des infections sexuellement transmissibles (IST), des marqueurs de résistance aux antibiotiques, et des maladies respiratoires. Pour en savoir plus sur SpeeDx, veuillez consulter https://plexpcr.com

Références

