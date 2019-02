Le coeur des CFQ bat pour OLO et Mira





LONGUEUIL, QC, le 13 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'histoire d'amour entre Les Cercles de Fermières du Québec et les fondations OLO et Mira ne date pas d'hier. Tout a commencé il y a 28 ans, lorsque des membres des CFQ ont décidé de soutenir financièrement la Fondation OLO. En 2008, elle fût suivie par Mira. « Depuis leur création en 1915, les Cercles de Fermières du Québec ont toujours redonné à la communauté. Bon an mal an, ce sont plus de 275 000 $ que les CFQ donnent à des oeuvres de charité », précise Suzanne Duchesneau, présidente provinciale des CFQ.

Cette histoire d'amour ne s'arrête pas là. « L'année dernière, Véronique Di Vito de Co-operators nous a approchées pour offrir un programme d'assurance groupe automobile et habitation à nos quelque 30 000 membres. Pour sceller notre partenariat, elle nous a offert de soutenir les causes que les CFQ affectionnent », explique Mme Duchesneau. « Lorsque nous avons rencontré les CFQ, nous avons vu l'opportunité de faire une différence dans la communauté avec des femmes de coeur qui partagent les mêmes valeurs que Co-operators », mentionne Mme Di Vito, directrice régionale des ventes et du développement des affaires chez Co-operators. « En appuyant les causes qui nous tiennent à coeur, nos partenaires nous aident à accomplir notre mission », ajoute Mme Duchesneau.

Ce qui motive les membres des CFQ à amasser des fonds pour des organismes de bienfaisance est la certitude de faire une différence auprès des personnes qui en bénéficient. « OLO nous permet d'avoir un très bel accompagnement avec les coupons, les vitamines mais aussi avec les fiches, les recettes. C'est un suivi complet qui nous soutient dans un très beau moment de vie! », raconte Kim, une maman de Alma.

« Nous sommes privilégiés de compter sur l'appui d'une association de coeur comme celle des Cercles de Fermières depuis plus de dix ans. L'engagement des CFQ est précieux et contribue directement à l'amélioration de la qualité de vie de tous ces gens » souligne Nicolas St-Pierre, directeur général de la Fondation Mira.

Les Cercles de Fermières du Québec est la plus grande association féminine au Québec avec plus de 30 000 membres provenant de toutes les régions du Québec. Apolitique et laïque, les CFQ ont comme mission l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille, ainsi que la transmission du patrimoine culturel et artisanal.

