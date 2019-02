Jean Charest accueille la journée de mobilisation aérospatiale Vision 2025 de l'AIAC à Halifax





HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 13 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, l'ancien vice-premier ministre et premier ministre du Québec, Jean Charest a présidé la journée de mobilisation de l'aérospatiale Vision 2025 de l'Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC) à Halifax. Il y a accueilli des chefs de file de l'industrie, des représentants du gouvernement et des représentants du monde de l'enseignement pour dessiner l'avenir de l'aérospatiale au Canada.



M. Charest y a déclaré que « La concurrence mondiale n'a jamais été aussi féroce et le Canada se trouve aujourd'hui à un point tournant où il a le choix entre se doter des moyens pour être concurrentiel ou se laisser distancer. Le Canada atlantique emploie plus de 6 500 personnes dans le secteur de l'aérospatiale et nous devons nous assurer que nous sommes prêts à affronter l'avenir et à préserver de bons emplois ici et partout au Canada. »

M. Charest et M. Jim Quick, président et chef de la direction de l'AIAC, ont rencontré avec le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, l'honourable Stephen McNeil, et ont aussi animé des tables rondes avec les leaders du développement économique régional et les leaders locaux de l'industrie aérospatiale. « L'industrie aérospatiale est essentielle à l'économie de la Nouvelle-Écosse et du Canada. Nous devons la soutenir en ayant une vision claire et en répondant à ses besoins fondamentaux. J'ai trouvé extrêmement précieux de profiter des points de vue, des compétences et des opinions des participants sur la façon dont nous pourrions combiner nos forces et assurer à l'avenir le dynamisme et la vitalité du secteur aérospatial qui propulsera l'économie canadienne dès maintenant et à l'avenir. » a ajouté M. Charest.

La journée de mobilisation d'aujourd'hui s'appuient sur des activités de sensibilisation similaires déjà organisées à Toronto, à Montréal, à Winnipeg, et à Vancouver. Avant de préparer et de publier son rapport Vision 2025 ce printemps, M. Charest entendra également d'autres dirigeants de l'industrie, des milieux universitaires et des personnalités politiques à Ottawa.

Alors que le secteur aérospatial canadien occupe le cinquième rang mondial et apporte près de 25 milliards de dollars à l'économie nationale et a fourni près de 190 000 emplois, rien qu'en 2017, aucune stratégie globale visant à guider les investissements du pays dans le secteur n'a été proposée depuis des décennies. La Vision 2025 aboutira à un rapport et à des recommandations reflétant les commentaires recueillis lors des discussions menées par M. Charest dans des villes dans lesquelles l'aérospatiale est solidement implantée, et formulera des recommandations pour stimuler la croissance du secteur aérospatial.

« Nous sommes reconnaissants qu'un champion du secteur comme M. Jean Charest ait assumé la responsabilité de Vision 2025 », a déclaré M. Quick. « Nous savons que le secteur canadien de l'aérospatiale se trouve à un moment critique de son évolution et nous avons besoin d'une stratégie à long terme et d'investissements pour maintenir le Canada à la pointe du secteur mondial de l'aérospatiale. »

Caractéristiques marquantes de l'industrie aérospatiale au Colombie-Britannique :

La région du Canada atlantique est celle qui a enregistré la plus forte croissance en entretien, réparation et révision (MRO) dans le secteur aéronautique au cours des cinq dernières années.

La contribution du Canada atlantique au PIB national direct dans le secteur de la fabrication a été de 5 % et de 13 % dans le cas de la MRO.

Le secteur de l'aérospatiale du Canada atlantique emploie directement 6 500 travailleurs hautement qualifiés et est, indirectement, responsable de l'emploi de 15 800 personnes.

Pour plus de détails sur Vision 2025, rendez-vous à www.aiac.ca/vision2025 (en anglais) ou www.aiac.ca/fr/vision2025 (en français).





