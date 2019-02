80e anniversaire - Agropur poursuit sa croissance





LONGUEUIL, QC, le 13 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Agropur coopérative a tenu aujourd'hui sa 80e assemblée générale annuelle et a annoncé un chiffre d'affaires de 6,7 milliards de dollars, en hausse de 4,7 % comparativement à l'exercice précédent.

Au cours de la dernière année, la Coopérative a poursuivi sa progression, raffermi son empreinte sur le marché américain des ingrédients et des produits industriels, gagné des parts de marché au Canada et continué de rendre ses opérations plus efficaces. La Coopérative fondée à Granby est aujourd'hui un joueur nord-américain et figure parmi les 20 plus grands transformateurs de l'industrie laitière mondiale.

La forte baisse des prix mondiaux de lactosérum et des prix du bloc de fromage aux États-Unis a néanmoins eu un impact négatif sur son BAIIA, qui se situe à 362,1 millions de dollars, en diminution de 18,5 %. La ristourne versée aux membres est de l'ordre de 65,2 millions de dollars soit équivalent à l'exercice 2017.

Créer de la valeur à long terme

Afin d'être bien positionnée lors de la relance des marchés, Agropur a procédé à d'importants investissements dans ses infrastructures en 2018, notamment à Lake Norden au Dakota du Sud, avec un projet d'agrandissement qui permettra de tripler la capacité de l'usine. Au cours des cinq dernières années, Agropur a investi 1,3 milliard de dollars en immobilisations, dont 56 % ont été effectués au Canada. Parallèlement à ces investissements, Agropur a poursuivi ses objectifs de leadership en matière de coûts. Ainsi, la Coopérative a réussi à réduire ses coûts de plus de 118 millions de dollars en trois ans, dépassant sa cible de 100 millions.

L'impact des accords internationaux

L'année a toutefois été assombrie par les décisions du gouvernement canadien qui, pour la troisième fois en quelques années, a affaibli la gestion de l'offre dans le cadre de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) en novembre dernier. De nouveau, l'industrie laitière a servi de monnaie d'échange dans une négociation de commerce international. Quand tous les traités entreront en vigueur (accord Canada-Europe, Partenariat transpacifique et ACEUM), c'est plus de 15 % du marché canadien qui sera approvisionné par des importations, ce que déplore la Coopérative.

Seul grand transformateur laitier à apposer le logo 100 % canadien sur l'ensemble de ses produits

Malgré ce contexte, Agropur demeure engagée à offrir aux Canadiens des produits laitiers faits de lait 100 % canadien. « Avec l'entrée récente de lait de consommation de provenance américaine et suivant la signature d'ententes commerciales internationales, il est plus que jamais important de savoir d'où viennent les produits que nous consommons. Agropur a été le premier grand transformateur national -- et demeure le seul -- à apposer le logo de certification 100 % canadien sur tous les produits sous ses marques », a affirmé M. Robert Coallier, chef de la direction d'Agropur. Ce logo garantit que le lait utilisé dans un produit est de source canadienne.

Des marques performantes

Signe que les consommateurs sont au rendez-vous, les marques d'Agropur maintiennent leur croissance, avec plusieurs gains de parts de marché réalisés durant l'année. Natrel conserve son statut de marque numéro un au Canada dans les segments Finement filtré, Sans lactose et Biologique.

Le fromage OKA a quant à lui fêté cette année son 125e anniversaire, qui a été souligné par le lancement du fromage OKA L'Artisan en portions individuelles, couronné du titre de « Meilleur nouveau produit 2018 » dans sa catégorie aux Best New Product Awards 2018. OKA s'est également illustrée au concours de fromages artisanaux Sélection Caseus 2018 : son fromage OKA L'Artisan a remporté le premier prix dans sa catégorie.

La marque iÖGO a célébré cette année ses six ans d'existence et se positionne comme la marque favorite des milléniaux dans son segment. IÖGO PROTEINe connaît la croissance la plus rapide du segment des yogourts grecs au Canada et a récolté le prix Produit de l'année 2018 dans la catégorie Produits laitiers.

Soulignons également qu'Agropur a remporté cinq médailles d'or, dont celle du meilleur camembert au monde produit à Saint-Hyacinthe, au dernier World Championship Cheese Contest, alors que 3400 produits de 26 pays étaient en lice.

Un premier accélérateur spécialisé en produits laitiers

Déterminée à miser sur l'innovation comme vecteur de sa croissance, Agropur a lancé la plus importante démarche d'innovation de l'industrie laitière nord-américaine avec sa plateforme Inno Agropur. En 2018, elle a donné le coup d'envoi à l'Inno Accel, le premier accélérateur nord-américain spécialisé en produits laitiers. L'Inno Accel allie les savoirs et savoir-faire d'Agropur au dynamisme d'entreprises émergentes à fort potentiel afin de réinventer les produits laitiers et de proposer de nouvelles expériences aux consommateurs. Une première cohorte de cinq entreprises en démarrage provenant du Canada et des États-Unis a pris part au programme.

La force du modèle coopératif

En phase avec ses valeurs coopératives, Agropur a publié en 2018 son premier rapport complet de responsabilité d'entreprise, qui témoigne de son engagement social, économique et environnemental. La Coopérative y présente ses principales initiatives pour contribuer à un monde meilleur.

Départ de René Moreau, président d'Agropur

« Depuis 80 ans, nos membres ont su allier solidarité et rentabilité pour en faire les éléments indissociables de la pérennité de notre coopérative », a exprimé le président d'Agropur, M. René Moreau, qui part à la retraite après 21 années d'implication au sein du conseil d'administration d'Agropur, dont cinq comme vice-président et les deux dernières à titre de président. « J'ai été un témoin et acteur privilégié de la transformation d'Agropur. J'ai été à même d'apprécier à quel point la Coopérative est pour ses membres à la fois un puissant vecteur d'intérêts collectifs et un catalyseur de progrès », a-t-il conclu.

À propos d'Agropur

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 milliards de dollars en 2018. La Coopérative est une source de fierté pour ses 3161 membres et ses 8800 employés qui travaillent unis chaque jour pour une même vision : « Meilleur lait. Meilleur monde. ». Agropur transforme plus de 6,2 milliards de litres de lait par année dans ses 39 usines en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et de produits dont Natrel, OKA, iÖGO, biPro, Agropur Grand Cheddar, Olympic, Farmers, Island Farms et Québon. Le siège social d'Agropur est certifié LEED Argent. agropur.com



