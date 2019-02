L'Assurance vie Équitable du Canada affiche d'excellents résultats pour l'année 2018





WATERLOO, Ontario, 13 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Assurance vie Équitable, l'une des compagnies mutuelles d'assurance vie les plus importantes au Canada, a connu une autre année remarquable en 2018, de par sa forte croissance dans presque tous les secteurs d'activité. La Compagnie a terminé l'année avec un ratio de capital parmi les plus élevés de l'industrie selon la mesure du Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (TSAV).



Le Compagnie a déclaré des primes et des dépôts de l'ordre de 1,4 milliard de dollars en 2018, comptant pour 4,3 milliards de dollars de l'actif sous gestion. Cette croissance a été soutenue par des ventes importantes. Le secteur de l'épargne-retraite, quant à lui, a établi un nouveau record de 380 millions de dollars, représentant ainsi une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente. Le secteur de l'assurance vie et l'assurance maladie complémentaire individuelles a connu une autre année excellente en déclarant des ventes qui s'élèvent à 119 millions de dollars, soit une augmentation de 19 % par rapport à 2017. Le chiffre de ventes du secteur de l'assurance collective a atteint les 52,8 millions de dollars, soit une augmentation de 18 % en regard de l'année précédente.

La Compagnie a réalisé un bénéfice de l'ordre de 86,8 millions de dollars en 2018, qui a donné lieu à un rendement des capitaux propres des titulaires de contrat de 11,9 %, et ce, malgré le recul des marchés des actions constaté au quatrième trimestre. Ce bénéfice très solide représente la deuxième marque la plus élevée de l'histoire de la Compagnie; ce résultat a été soutenu par le secteur d'activité de l'assurance collective qui a enregistré un bénéfice record. De façon générale, les résultats techniques au titre des réclamations et la gestion des dépenses ont contribué à produire ce résultat. Les portefeuilles de placement de la Compagnie ont continué d'afficher de bons rendements sans pertes sur créances.

« Une fois de plus, nos réalisations en 2018 ont été remarquables en 2018 et notre situation financière est extrêmement solide, dans l'ensemble, en tant qu'entreprise », a déclaré Ron Beettam, président?directeur général chez l'Assurance vie Équitable. « Nous avons continué de progresser sur la lancée établie au cours des cinq dernières années et, en conséquence, avons pu observer une forte croissance dans tous les secteurs d'activité. Après une année de croissance relativement inexistante à l'échelle de l'industrie, nous avons enregistré des résultats extrêmement bons. Nous sommes très satisfaits de nos résultats. »

« Notre succès en 2018 est, pour une large part, imputable à nos réalisations très solides dans tous les secteurs de la Compagnie. Au début de l'année, nous nous sommes fixé des objectifs précis et nos employés ont travaillé ensemble pour les atteindre », a ajouté Monsieur Beettam. « Pour l'année à venir, l'Assurance vie Équitable continuera sur cette même lancée puisque nous poursuivrons notre travail axé sur l'expansion de nos réseaux de distribution, l'amélioration de nos produits et services et enfin l'investissement dans la technologie qui nous permettra d'améliorer notre service et de réduire nos coûts unitaires. »

Faits saillants financiers de 2018

Bénéfice net atteignant 86,8 millions de dollars, pour un rendement des capitaux propres des titulaires de contrat de 11,9 %.

Solide capital, mesuré selon le TSAV, avec un ratio de 147 % à la fin de l'exercice.

Hausse des capitaux propres des titulaires de contrat atteignant 773 millions de dollars.

Hausse de 16 % des primes et des dépôts atteignant 1,4 milliard de dollars.

Ventes records en assurance individuelle de 119 millions de dollars et en épargne-retraite de 380 millions de dollars.

Accroissement de l'actif sous gestion de 4 % atteignant 4,3 milliards de dollars.

Prestations et paiements versés aux titulaires de contrat s'élevant à 740 millions de dollars.

Hausse de 35 % du montant des participations versées aux titulaires de contrat avec participation s'établissant à 36,7 millions de dollars.

À propos d'Assurance vie Équitable du Canada

Depuis 1920, les Canadiens se sont tournés vers l'Assurance vie Équitable pour protéger ce qui leur importe le plus. Nous travaillons en collaboration avec des conseillers indépendants afin d'offrir des solutions en matière d'assurance individuelle, d'épargne-retraite et d'assurance collective pour satisfaire à vos besoins.

L'Assurance vie Équitable n'est pas une compagnie typique de services financiers. Nous possédons la connaissance, l'expérience et la compétence afin de trouver des solutions qui vous conviennent. Nous sommes sympathiques, attentionnés et intéressés à vous aider. La Compagnie est la propriété de ses titulaires de contrat avec participation et non d'actionnaires, ce qui nous permet de nous concentrer sur vos besoins et de vous offrir un service personnalisé, une protection financière et la tranquillité d'esprit.

