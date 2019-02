De nouveaux investissements dans le talent en recherche en Alberta représentatifs de la diversité





La ministre Duncan souligne la mise en place de nouvelles initiatives favorisant l'équité, la diversité et l'inclusion ainsi que la création et le renouvellement de 12 chaires de recherche du Canada

CALGARY, le 13 févr. 2019 /CNW/ - Quand nos laboratoires et nos salles de classe ressemblent davantage au Canada que nous connaissons aujourd'hui, tout le monde est avantagé. Des perspectives diversifiées apportent de nouvelles idées et favorisent la créativité en sciences et en recherche, ce qui entraîne la conception d'innovations contribuant à la croissance de l'économie. Notre gouvernement reconnaît que l'équité et l'excellence en recherche vont de pair et que nous ne pouvons nous permettre d'exclure des gens de talent.

Aujourd'hui, la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, était de passage à l'Université de Calgary (anglais) pour souligner la mise en place de nouvelles initiatives, ainsi que la réalisation d'investissements qui contribueront à favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion dans le milieu de la recherche en Alberta.

La ministre Duncan a annoncé un investissement de plus de 12 millions de dollars dans la création et le renouvellement de 12 chaires de recherche du Canada dans l'ensemble de l'Alberta, dont 5 à l'Université de Calgary. Elle était alors accompagnée de quelques-uns des nouveaux titulaires de chaires de l'université, dont Brandy Callahan, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en neuropsychologie clinique pour les adultes. Avec sa participation au programme du sain vieillissement du cerveau, Mme Callahan contribue à améliorer le dépistage des maladies ayant des répercussions sur le fonctionnement mental, comme la démence, les accidents vasculaires cérébraux, l'Alzheimer et diverses infections.

Le Programme des chaires de recherche du Canada, qui attire certains des chercheurs les plus prometteurs aux horizons les plus diversifiés, obtient des résultats concrets. Plus de 40 % des candidatures retenues dans le cadre du dernier concours avaient été soumises par des femmes. Il s'agit là d'un pas en avant pour l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI).

Au nombre des autres avancées positives, mentionnons l'annonce récente d'initiatives comme la charte canadienne provisoire Athena SWAN et le nouveau fonds de 10 millions de dollars qui vise à aider les établissements d'enseignement postsecondaire de l'ensemble du Canada à adopter des mesures pour accroître la diversité. Les établissements peuvent demander un montant maximal de 200 000 $ par année pendant au plus deux ans pour réaliser des projets visant à élaborer et à mettre en oeuvre des politiques, des plans et de la formation liés à l'EDI. De telles initiatives contribueront à faire en sorte que l'ensemble de l'écosystème de recherche soit plus représentatif de la diversité de notre pays.

Citations

« Le Programme des chaires de recherche du Canada témoigne des retombées dont nous pouvons tous profiter lorsque l'équité, la diversité et l'inclusion sont mises de l'avant dans le milieu de la recherche. Le gouvernement redonne à la science et à la recherche la place qui leur revient, tout en favorisant l'équité, la diversité et l'inclusion dans les laboratoires, dans les salles de classe et sur le terrain. Il est important de redoubler d'efforts pour promouvoir la science et établir une communauté de recherche accueillante et tournée vers l'avenir qui ne laisse personne pour compte. »

-- La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan

« Nous avons fait beaucoup de progrès au cours de la dernière année afin de créer des occasions pour les chercheurs dans le cadre du Programme des chaires de recherche du Canada. Un plan d'action rigoureux visant à assurer l'équité, la diversité et l'inclusion et une grande importance accordée aux chercheurs en début de carrière sont les conditions requises pour renforcer la recherche au Canada et contribuer au mieux-être social et économique des Canadiens. »

-- Le président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et président du comité directeur du Programme des chaires de recherche du Canada, Ted Hewitt

« Le Programme des chaires de recherche du Canada nous a permis d'attirer sur notre campus des chercheurs exceptionnels en début de carrière. Nos titulaires de chaire se penchent sur des questions de recherche absolument passionnantes et mettent sur pied de formidables programmes de recherche qui auront des retombées positives sur nos collectivités. »

-- Le vice-recteur à la recherche par intérim de l'Université de Calgary, André Buret

Les faits en bref

Liens connexes

Suivez le Programme des chaires de recherche du Canada sur Twitter : @CRC_CRC

Suivez l'actualité scientifique canadienne dans les médias sociaux @ScienceCdn : Twitter, Instagram, Facebook

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 13 février 2019 à 12:04 et diffusé par :