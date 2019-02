Tempête de neige : ne pas négliger le déneigement du toit





MONTRÉAL, le 13 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Avec la tempête de neige majeure qui s'abat présentement sur le Québec, Garantie de construction résidentielle (GCR) tient à rappeler aux propriétaires l'importance de demeurer vigilants face aux accumulations de neige sur le toit de leur résidence. Au cours des derniers jours, les variations de température, la pluie, le dégel et le gel ont pu avoir pour effet d'accroître considérablement le poids de la neige accumulée sur les toits.

Ainsi, bien que le déneigement de la toiture ne soit pas obligatoire, GCR donne quelques conseils à ceux qui veulent entreprendre une telle opération.

Précautions à prendre pour éviter les infiltrations d'eau au printemps

Lors d'une opération de déneigement de la toiture, il est essentiel de porter une attention particulière à ne pas gratter trop près de la toiture afin de ne pas abimer les bardeaux d'asphalte. Il est donc recommandé de laisser quelques centimètres de neige et d'enlever l'excédent. Si cette précaution n'est pas prise adéquatement, des propriétaires pourraient avoir une mauvaise surprise et avoir à composer avec des infiltrations d'eau lors de la fonte de la neige au printemps.

De plus, il est primordial de ne pas endommager les évents qui se trouvent sur le toit. Ceux-ci ont notamment pour fonction d'assurer la ventilation de l'entretoit. S'ils se trouvent endommagés à la suite d'une opération de déneigement, des infiltrations d'eau pourraient s'en suivre. Il faut également éviter de les obstruer.

Finalement, GCR rappelle l'importance de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des personnes qui oeuvrent au déneigement de la toiture. Il est à noter qu'il est possible de faire affaire avec un professionnel pour ce type de travaux. Celui-ci aura la formation ainsi que l'équipement requis.

