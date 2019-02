Vivez L'EFFET JARDIN lors du 4e Salon Cours & Jardins de Québec





QUÉBEC, le 13 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Cantin événements & congrès est fière de présenter le quatrième SALON COURS & JARDINS DE QUÉBEC, qui aura lieu du 4 au 7 avril 2019, dans les serres de Floralies Jouvence, à Québec, un emplacement de choix pour initier les visiteurs à l'art de vivre à l'extérieur et les inciter à intégrer la nature dans leur quotidien. Le SALON COURS & JARDINS 2019 se veut une véritable source d'inspiration pour ceux et celles qui souhaitent faire le plein d'idées, de trucs et d'astuces auprès des professionnels de l'horticulture et de l'aménagement paysager.

Cet événement phare rassemblera une centaine d'exposants, dont les grands joueurs de l'industrie. Les experts-conseils horticoles de l'heure seront au rendez-vous, aux côtés d'artisans et de jardiniers créatifs. Ils offriront, en toute complicité, un programme ininterrompu d'ateliers et de conférences, en plus de présenter les grandes tendances en aménagement extérieur. Des conférenciers de renom seront également sur place. Au nombre des invités, Larry Hodgson, jardinier paresseux et auteur de plus de 50 ouvrages et 2?500 articles sur le jardinage publiés au cours des 30 dernières années, donnera une conférence gratuite tous les jours, à 14 h. Le public pourra aussi rencontrer, le dimanche après-midi à 13 h, l'horticultrice et conférencière haute en couleur Marthe Laverdière. Pour connaître la programmation complète, qui sera dévoilée quelques semaines avant l'ouverture https://urlz.fr/8UkV et pour le communiqué complet : https://urlz.fr/8UkM

À PROPOS DE CANTIN ÉVÉNEMENTS & CONGRÈS

Cantin événements & congrès est un chef de file de l'organisation d'événements d'envergure au Québec depuis plus de 37 ans. L'entreprise est l'instigatrice du Salon Cours & Jardins de Québec pour une quatrième année consécutive.

UNE RÉALISATION DE

Cantin événements & congrès

1265, boul. Charest Ouest, bureau 1100

Québec (Québec) G1N 2C9

Téléphone : 418 682-9890

saloncoursjardins.com

DATES

Du 4 au 7 avril 2019



HEURES D'OUVERTURE

? Jeudi : de 17 h à 21 h

? Vendredi : de 9 h à 21 h

? Samedi et dimanche : de 9 h à 17 h



LIEU

Floralies Jouvence

2020, avenue Jules-Verne

Québec (Québec) G2G 2R2

(Autoroute Félix-Leclerc [40], sortie Jean-Gauvin)



COÛT

Général : 12 $

Aînés et étudiants : 10 $

Enfants de moins de 10 ans : gratuit

Stationnement : gratuit



SOURCE Cantin événements et congrès

