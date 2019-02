Jamendo adopte le statut d'entité de gestion indépendante (EGI)





February 13, 2019

Jamendo adopte le statut d'entité de gestion indépendante (EGI) au Luxembourg avec l'ambition d'être présente à travers toute l'Union Européenne.

Depuis sa création en 2005, Jamendo s'efforce de proposer aux créateurs de musique indépendants du monde entier (auteurs, interprètes, producteurs) une manière alternative de faire connaître leurs créations et de gérer leurs droits, sachant que les canaux traditionnels de gestion par le biais des organismes de gestion collective n'offrent souvent pas la visibilité et les opportunités de rémunération qu'ils recherchent.

Créé par la Directive 2014/26/UE transposée en droit luxembourgeois en avril 2018, le statut juridique d'EGI permet à des entités commerciales d'exercer des activités similaires à celles des organismes nationaux de gestion collective de droits d'auteur et de droits voisins tels que, en matière de droits d'auteur, la SACEM, la SGAE, la GEMA et la SIAE.

Une EGI est à but lucratif et n'est pas détenue ou contrôlée par les titulaires de droits dont les droits sont gérés, contrairement à un organisme de gestion collective. Cependant, les EGI et les organismes de gestion collective exerçant les mêmes activités, elles sont toutes deux soumises à certaines obligations en termes de gestion et de transparence, notamment en ce qui concerne les aspects financiers de l'exploitation des droits.

Alexandre Saboundjian, CEO de Jamendo S.A., a déclaré : "Il s'agit peut-être de l'une des étapes les plus importantes de l'histoire de Jamendo, qui a débuté il y a plus de 10 ans. Nous voyons le statut d'EGI comme une confirmation du modèle commercial de Jamendo. Cela permettra à Jamendo d'offrir davantage de possibilités aux détenteurs de droits de distribuer leur musique et de générer des revenus, tout en conservant ses qualités existantes : traitement égal de tous les détenteurs de droits, transparence quant à l'utilisation de la musique et aux redevances générées, flexibilité et la liberté sans aucun frais d'adhésion et aucune exclusivité imposée. L'industrie musicale est en plein changement, et le statut d'EGI va accélérer cette évolution."

À propos de Jamendo

Jamendo est l'une des plus grandes plateformes de musique indépendante, comptant plus de 600 000 chansons et 40 000 artistes. Elle fournit de la musique gratuite pour usage individuel et diverses licences pour des projets ou des commerces. Jamendo soutient les artistes indépendants en leur fournissant un espace où promouvoir et vendre leur musique.

