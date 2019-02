Chiffres du trafic Fraport - janvier 2019 : commencer la nouvelle année sur la voie de la croissance





Francfort et la plupart des aéroports du Groupe enregistrent une croissance du nombre de passagers

FRANCFORT, Allemagne, Feb. 13, 2019 /PRNewswire/ -- FRA/rap - l'aéroport de Francfort (FRA) a accueilli près de 4,7 millions de passagers en janvier 2019, débutant ainsi l'année avec une croissance du trafic de 2,3 %. En l'absence d'annulations de vols liées à des grèves ou à des conditions météorologiques, le trafic passagers à l'aéoport de FRA aurait augmenté d'environ 4,3 %.

Les mouvements d'avions ont augmenté de 2,3 % pour atteindre 37 676 décollages et atterrissages au cours du mois de rapport. La masse maximale au décollage (MTOW) a progressé de 1,5 %, soit environ 2,4 millions de tonnes métriques. Seules les marchandises (fret + poste) ont enregistré une baisse en janvier 2019, en perte de 4,3 % à 163 332 tonnes métriques. Parmi les facteurs décisifs ayant affecté les marchandises, citons la faiblesse du commerce mondial et la baisse de la demande qui en a résulté.

La plupart des aéroports du portefeuille international de Fraport ont également enregistré une croissance en janvier 2019. L'aéroport de Ljubljana (LJU), en Slovénie, a desservi 103 653 passagers, soit une augmentation de 3,3 %. Les aéroports brésiliens de Fortaleza (FOR) et de Porto Alegre (POA) ont enregistré un trafic combiné de près de 1,5 million de passagers, en hausse de 10,5 % sur un an.

Le trafic total pour les 14 aéroports régionaux grecs a atteint 617 885 passagers, ce qui a entraîné une augmentation de 12,3 %. Les aéroports les plus fréquentés incluent Thessalonique (SKG), avec 388 309 passagers, en hausse de 25,4 % ; La Canée (CHQ), avec 50 949 passagers, en hausse de 17,8 % ; et Rhodes (RHO), avec 50 809 passagers, en baisse de 13,4 %.

L'aéroport de Lima (LIM), au Pérou, en Amérique du Sud, a vu son trafic augmenter de 5 %, pour atteindre environ 1,9 million de passagers. Sur la côte bulgare de la mer Noire, les aéroports Twin Star de Burgas (BOJ) et de Varna (VAR) ont enregistré un total de 67 924 passagers, soit une baisse de 6,8 %. Sur la Côte d'Azur turque, l'aéroport d'Antalya (AYT) a accueilli 877 161 passagers et enregistré une augmentation de 9,6 % de son trafic. L'aéroport de Saint-Pétersbourg (LED), en Russie, a progressé de 14 %, pour atteindre 1,2 million de passagers. En Chine, l'aéroport de Xi'an (XIY) a enregistré une hausse de 13,9 %, pour atteindre près de 3,8 millions de passagers.

Chiffres du trafic de Fraport















Janvier 2019

























































Aéroports du Groupe Fraport1

Janvier 2019





Cumul annuel à ce jour (YTD) 2019









Fraport Passagers Marchandises* Mouvements Passagers Marchandises Mouvements Aéroports entièrement consolidés part (%) Mois ? % Mois ? % Mois ? % YTD ? % YTD ? % YTD ? % FRA Francfort Allemagne 100 4 651 952 2,3 161 466 -3,1 37 676 2,3 4 651 952 2,3 161 466 -3,1 37 676 2,3 LJU Ljubljana Slovénie 100 103 653 3,3 976 -4 2 508 1,9 103 653 3,3 976 -4 2 508 1,9 Fraport Brésil 100 1 461 521 10,5 6 517 12 12 650 7,4 1 461 521 10,5 6 517 12 12 650 7,4 FOR Fortaleza Brésil 100 734 764 19,7 3 629 14,7 6 165 24,2 734 764 19,7 3 629 14,7 6 165 24,2 POA Porto Alegre Brésil 100 726 757 2,6 2 888 8,7 6 485 -4,8 726 757 2,6 2 888 8,7 6 485 -4,8 Aéroports régionaux de Grèce Fraport A+B 73,40 617 885 12,3 571 22,6 6 830 14,7 617 885 12,3 571 22,6 6 830 14,7 Aéroports régionaux de Grèce Fraport A 73,40 473 351 15,5 448 69,8 4 667 14,8 473 351 15,5 448 69,8 4 667 14,8 CFU Corcyre (Corfu) Grèce 73,40 20 573 4,9 15 > 100 329 -14,3 20 573 4,9 15 > 100 329 -14,3 CHQ La Canée (Crète) Grèce 73,40 50 949 17,8 27 8,9 499 62,0 50 949 17,8 27 8,9 499 62 EFL Céphalonie Grèce 73,40 3 093 63,4 0 0 108 33,3 3 093 63,4 0 0 108 33,3 KVA Kavala Grèce 73,40 7 667 -76,4 8 > 100 134 -64,9 7 667 -76,4 8 > 100 134 -64,9 PVK Aktion/Lefkada Grèce 73,40 270 -17,9 0 n/d 58 -12,1 270 -17,9 0 n/d 58 -12,1 SKG Thessalonique Grèce 73,40 388 309 25,4 397 68,1 3 441 26,3 388 309 25,4 397 68,1 3 441 26,3 ZTH Zakynthos Grèce 73,40 2 490 -10,9 1 > 100 98 -16,9 2 490 -10,9 1 > 100 98 -16,9 Aéroports régionaux de Grèce Fraport B 73,40 144 534 2,9 123 -39,1 2 163 14,3 144 534 2,9 123 -39,1 2 163 14,3 JMK Mykonos Grèce 73,40 6 552 > 100 3 > 100 145 85,9 6 552 > 100 3 > 100 145 85,9 JSI Skiathos Grèce 73,40 839 -3,9 0 n/d 40 -4,8 839 -3,9 0 n/d 40 -4,8 JTR Santorin (Théra) Grèce 73,40 33 929 11,6 10 -2,7 354 17,2 33 929 11,6 10 -2,7 354 17,2 KGS Kos Grèce 73,40 17 833 2,7 19 9,5 354 11 17 833 2,7 19 9,5 354 11 MJT Mytilène (Lesbos) Grèce 73,40 23 466 16,1 29 -16,2 476 46 23 466 16,1 29 -16,2 476 46 RHO Rhodes Grèce 73,40 50 809 -13,4 45 -62,1 516 -12,5 50 809 -13,4 45 -62,1 516 -12,5 SMI Samos Grèce 73,40 11 106 11,9 17 -15,2 278 17,8 11 106 11,9 17 -15,2 278 17,8 LIM Lima Pérou 70,01 1 921 165 5 23 857 -4,2 15 726 -4,7 1 921 165 5 23 857 -4,2 15 726 -4,7 Fraport Twin Star 60 67 924 -6,8 491 -43 680 -15,1 67 924 -6,8 491 -43 680 -15,1 BOJ Bourgas Bulgarie 60 11 057 -15,2 484 -43,5 167 -14,4 11 057 -15,2 484 -43,5 167 -14,4 VAR Varna Bulgarie 60 56 867 -5 7 46,4 513 -15,3 56 867 -5 7 46,4 513 -15,3





























Aux aéroports mis en équivalence

























AYT Antalya Turquie 51 877 161 9,6 n/d n/d 6 526 20 877 161 9,6 n/d n/d 6 526 20 LED Saint-Pétersbourg Russie 25 1 230 150 14 n/d n/d 12 410 9,6 1 230 150 14 n/d n/d 12 410 9,6 XIY Xi'an Chine 24,5 3 767 649 13,9 29 258 14,5 28 343 10,9 3 767 649 13,9 29 258 14,5 28 343 10,9

Frankfurt Airport2











Janvier 2019 Mois ? % YTD 2019 ? % Passagers 4 652 187 2,3 4 652 187 2,3 Marchandises (fret et poste) 163 332 -4,3 163 332 -4,3 Mouvements d'avions 37 676 2,3 37 676 2,3 MTOW (en tonnes métriques)3 2 372 825 1,5 2 372 825 1,5 PAX/vol-PAX4 132,5 0 132,5 0 Taux d'occupation des sièges (%) 72,4

72,4

Taux de ponctualité (%) 75,6

75,6











Aéroport de Francfort Part PAX ? %5 Part PAX ? %5 Répartition géographique Mois YTD Continental 59,7 2 59,7 2 Allemagne 10,7 -0,2 10,7 -0,2 Europe (sauf Allemagne) 49 2,5 49 2,5 Europe de l'Ouest 40,3 1,7 40,3 1,7 Europe de l'Est 8,7 6,1 8,7 6,1 Intercontinental 40,3 2,7 40,3 2,7 Afrique 5,2 8,6 5,2 8,6 Moyen-Orient 6,1 -3,2 6,1 -3,2 Amérique du Nord 11,6 0,6 11,6 0,6 Amérique centrale et du Sud 4,9 5,6 4,9 5,6 Extrême-Orient 12,5 4,2 12,5 4,2 Australie 0 s.o. 0 n/d

Définitions : 1 Selon la définition ACI : Passagers : trafic commercial uniquement (arr+dép+transit comptant pour un), Marchandises : trafic commercial et non-commercial (arr+dép sans transit, en tonnes), Mouvements : trafic commercial et non-commercial (arr+dép), chiffres préliminaires ; 2 Trafic commercial et non-commercial : passagers (arr+dép+transit comptant pour un, en incluant l'aviation générale), Marchandises (arr+dép+transit comptant pour un, en tonnes), Mouvements (arr+dép) ; 3 Trafic entrant uniquement ; 4 Trafic de vols réguliers et charter ; 5 variation absolue par rapport à l'année précédente en % ; *Marchandises = fret + poste

Fraport AG

Robert Payne Téléphone : +49 69 690 78547 Communications institutionnelles E-mail : r.payne@fraport.de Relations avec les médias Internet : www.fraport.com 60547 Francfort, Allemagne Facebook : www.facebook.com/FrankfurtAirport

