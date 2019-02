Larry Hutchinson: « Les promoteurs de la navette autonome oublient le plaisir de conduire. »





Larry Hutchinson, président-directeur général de Toyota Canada Inc. s'adresse aux principaux influenceurs de l'industrie automobile canadienne dans le cadre d'un souper annuel à l'intention des intervenants du milieu

TORONTO, le 13 févr. 2019 /CNW/ - S'adressant à une assemblée d'influenceurs de l'industrie automobile canadienne, Larry Hutchinson, président-directeur général de Toyota Canada Inc., s'est désolé du fait que, dans sa course vers des véhicules entièrement autonomes, l'industrie automobile pourrait avoir perdu de vue un élément essentiel : les gens aiment encore conduire.

« Je crois que l'industrie est à un point tournant », a mentionné Hutchinson. « Nous sommes à l'aube d'une importante évolution dans le domaine du transport. »

Même si les véhicules s'électrifient et s'automatisent de plus en plus, la plupart des consommateurs aiment encore conduire. Toyota estime qu'automatisation et plaisir au volant ne sont pas des notions mutuellement exclusives. L'entreprise croit que les conducteurs veulent être impliqués dans la conduite, tout comme ils veulent posséder un véhicule qui reflète leur mode de vie et leur personnalité. Si l'industrie automobile ne tient pas compte de ces facteurs, prévient Hutchinson, ils le font à leur propre risque.

« Pourquoi tant de constructeurs automobiles ont-ils perdu leur passion pour la conduite? », a-t-il demandé. « Ils semblent tellement obnubilés par la "prochaine grande innovation" - la navette électrique autonome - qu'ils en oublient le plaisir de conduire. »

Hutchinson a fait remarquer que les véhicules concepts futuristes sont souvent représentés par une navette autonome banale dans laquelle le volant est remplacé par un écran d'ordinateur et un oreiller.

« On se laisse facilement entraîner par la vision d'un modèle de mobilité radicalement différent », a poursuivi Hutchinson. « Un avenir où les véhicules personnels sont remplacés par des dispositifs de transport partagés qui acheminent automatiquement les gens et les marchandises d'un point à l'autre. »

Dans cette vision, regrette-t-il, les gens sont passivement plongés dans leurs écrans tout au long de leur trajet jusqu'à leur destination.

« La suggestion que, si on leur donnait le choix, les gens préféreraient être les occupants apathiques d'une navette, ce n'est absolument pas la vision de Toyota, loin de là », a-t-il insisté. « Alors que les autres constructeurs automobiles travaillent sur des véhicules qui se conduisent tout seuls - nous transformant en passagers passifs -, nous y incorporons de notre côté des technologies de sécurité automatisées évoluées qui améliorent l'expérience de conduite au lieu de la dénaturer. »

Ainsi, au lieu de se substituer au conducteur, le système Gardien de Toyota met à sa disposition des technologies de sécurité automatisées de pointe qui lui servent de copilote, qui amplifient sa maîtrise du véhicule ainsi que sa vigilance au volant, dans une approche conceptuelle collaborative qui vise à améliorer les compétences des conducteurs.

Hutchinson est convaincu qu'à l'avenir, les voitures seront plus agréables à conduire, pas moins, et il a souligné que Toyota avait récemment adopté une stratégie consistant à fabriquer de meilleurs véhicules plus agréables à conduire à l'intention de tous ceux qui aiment conduire.

« Beaucoup de gens affirment que l'avenir de la mobilité appartient aux véhicules robotisés à usage partagé... aux navettes automatisées et aux passagers anonymes », a-t-il conclu. « Je ne partage pas cette vision. »

