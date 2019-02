Invitation médias - Papillons en liberté - « Tracez l'histoire de l'évolution » à Espace pour la vie

Nemaska Lithium Inc. (la « Société ») tiendra un appel conférence aujourd'hui à 10h30 HNE. Le président et chef de la direction de Nemaska Lithium, M. Guy Bourassa, discutera de l'annonce de ce matin concernant la construction et la réévaluation...

Exploration Midland inc. (« Midland ») a le plaisir d'annoncer le début de travaux de forage totalisant plus de 1 800 mètres sur de nouvelles cibles géophysiques identifiées sur le projet Jouvex. La Société planifie débuter ce programme dans la...