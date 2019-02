Moody's Analytics remporte trois prix InsuranceERM





Moody's Analytics, un chef de file de la veille financière, vient de remporter trois catégories aux prix 2019 InsuranceERM: celui de la meilleure solution ERM de bout en bout, du meilleur logiciel de conformité réglementaire, et de meilleur logiciel de scénarios de stress. Ces trois récompenses font suite à deux prix InsuranceERM remportés en 2018 et à deux autres prix obtenus en 2017.

Grâce à notre logiciel, les assureurs peuvent effectuer un large éventail d'opérations de calcul de capital et de solvabilité, de gestion des données, et de déclaration. Notre solution modulaire offre aussi bien des approches à formule standard qu'à modèle interne pour soutenir les assureurs dans l'automatisation des calculs, de l'analyse et de la déclaration de capital. Commercialisée l'année passée, la solution RiskIntegritytm Insight est un outil nuagique stratégique qui aide les assureurs à comprendre comment leur activité réagira en fonction d'un éventail de scénarios de planification commerciale et de test de stress.

Le générateur de scénario économique de Moody's Analytics permet aux assureurs et aux institutions financières de réaliser une analyse financière exhaustive pour soutenir leurs efforts de gestion des risques et de la performance financière, tandis que notre solution de conformité réglementaire pour les assurances aide les assureurs à respecter les exigences réglementaires en matière de déclaration, comme Solvabilité II et d'autres protocoles de solvabilité similaires.

"C'est pour nous un honneur d'être de nouveau récompensés aux prix InsuranceERM", déclare Colin Holmes, directeur général des solutions d'assurance chez Moody's Analytics. "Nous mettons notre point d'honneur à fournir des solutions exhaustives aidant nos clients à répondre à leurs exigences en constante évolution pour la gestion des risques et la conformité. Après avoir accompagné les assureurs avec les exigences de déclaration Solvabilité II, les entreprises dirigent à présent leur attention sur la norme de déclaration IFRS 17, et nous sommes là pour les soutenir et les aider à relever ce nouveau défi."

"Moody's Analytics continue d'être à l'avant-garde des technologies des risques en assurance, de gestion financière et de conformité", confie Christopher Cundy, directeur général chez InsuranceERM. "Les prix remportés dans trois catégories illustrent le développement permanent de leurs solutions d'assurance."

Les solutions d'assurance de Moody's Analytics ont également été primées aux Insurance Asset Management Awards et aux Risk.net Markets Technology Awards. Ces prix viennent s'ajouter à une liste croissante de récompenses et de distinctions reçues par la société.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les solutions d'assurance de Moody's Analytics.

À propos de Moody's Analytics

Moody's Analytics fournit des renseignements financiers et des outils analytiques permettant aux dirigeants d'entreprise de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre solide expertise en matière de risques, nos vastes ressources d'information et notre application technologique innovante permettent à nos clients de naviguer en toute confiance sur un marché en pleine évolution. Nous sommes reconnus pour nos solutions primées de recherche, de données, de logiciels et de services professionnels qui, ensemble, nous permettent d'assurer une expérience client harmonieuse. Nous suscitons la confiance dans des milliers d'organisations dans le monde entier grâce à notre souci de l'excellence, à notre ouverture d'esprit et à notre volonté de répondre aux besoins de nos clients. Pour plus d'informations sur Moody's Analytics, veuillez visiter le site www.moodysanalytics.com.

Moody's Analytics est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody's Corporation a réalisé un chiffre d'affaires de 4,2 milliards de dollars en 2017, emploie environ 12 600 personnes dans le monde et est présente dans 42 pays.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 février 2019 à 11:20 et diffusé par :