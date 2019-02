Les professionnels de l'industrie papetière vont se réunir lors de la conférence Specialty Papers Europe qui aura lieu à Berlin, en Allemagne, les 9 et 10 avril 2019





Plus de 230 experts essentiels de l'industrie papetière vont se réunir à Berlin, en Allemagne, les 9 et 10 avril 2019 pour participer à l'évènement Specialty Papers Europe organisé par Smithers Pira (http://www.specialtypaperconference.com/europe).

« La conférence Specialty Papers est devenue incontournable pour les acteurs de ce secteur. La qualité du contenu et des délégués en fait un investissement très précieux », selon l'entreprise Sappi Alfeld GmbH.

En participant à Specialty Papers Europe, les délégués découvriront ce qui se passe dans l'industrie papetière, seront informés des dernières questions politiques, écouteront des conférenciers de haut niveau et en sauront plus sur les nouvelles technologies et innovations. Ils auront en outre la possibilité d'élargir la gamme de leurs opportunités commerciales et de rencontrer des personnalités de premier ordre de l'industrie. Participeront à la conférence des propriétaires de marques, des fournisseurs de matières premières, des acteurs de l'industrie transformatrice, des fournisseurs de machines et d'équipement, des graphistes et des concepteurs d'emballages venant de l'industrie des papiers à usage spécial.

Voici un aperçu des présentations :

Alan M. Piwowar , The Dow Chemical Company , parlera de la dispersion des polyoléfines pour la barrière étanche du papier et du carton

Marko Summanen , Fisher International, Inc. , présentera les dernières tendances en termes de capacité de production des papiers à usage spécial

M. Philippe Martinez , Centre Technique du Papier , expliquera l'utilisation de la chromatogénie pour le développement de papiers sélectifs absorbants d'huile

Alexey Vishtal, Nestlé, exposera les opportunités et les défis qui se présentent aux emballages à base de fibres en dépit des préoccupations environnementales liées à certains types d'emballages plastiques

Markku Hämäläinen, Kotkamills Oy , parlera des solutions de carton barrière sans plastique, facilement recyclables pour les gobelets en papier et autres emballages pour le grand public

Et bien d'autres...

La conférence de cette année promet d'offrir à tous les acteurs de l'industrie papetière une occasion unique pour apprendre et tisser des réseaux. Omya International, qui a assisté à la conférence en 2018, l'a qualifiée d'« évènement pour que les décideurs et les preneurs de décision montrent l'avenir des papiers à usage spécial ».

Pour en savoir plus sur la conférence Specialty Papers Europe 2019, rendez-vous sur http://www.specialtypaperconference.com/europe

Il reste des possibilités de se faire sponsoriser et d'exposer. Pour obtenir de plus amples informations sur ces possibilités de se faire sponsoriser et d'exposer, veuillez contacter Stephen Frier en composant le +44 (0)1372 802006 ou par courriel à l'adresse sfrier@smithers.com.

À propos de Smithers Pira

Smithers Pira est investie du rôle d'autorité mondiale en termes de chaînes logistiques du papier, de l'impression et de l'emballage. Elle fournit une expertise et une connaissance du marché de premier plan mondial et offre une gamme de services d'essais grâce aux installations complètes dont elle dispose au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ayant à son actif plus de 80 ans d'expérience technique et scientifique, Smithers Pira aide ses clients dans le monde entier à répondre à leurs besoins commerciaux et leurs exigences en matière d'essais.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

Katie McGowan

kmcgowan@smithers.com

+44(0)1372-802020

