Opérations de déneigement - La Ville de Montréal décrète sa quatrième opération de chargement complète de la saison 2018-2019

MONTRÉAL, le 13 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Alors qu'elle est frappée par la plus importante tempête de la saison, la Ville de Montréal décrète la quatrième opération de chargement complète de la saison dès ce soir, mercredi le 13 février, à compter de 19 h. Depuis hier soir, 37 cm de neige se sont abattus sur la métropole, et environ 5 cm supplémentaires sont attendus d'ici la mi-journée. Les hôpitaux, les accès aux réseaux de transports collectifs et les grandes artères seront priorisés. Des opérations d'épandage et de déblaiement sont présentement en cours afin d'assurer la sécurité des déplacements. Compte tenu de l'importance des précipitations reçues, le chargement devrait durer environ une semaine.

« L'hiver que nous connaissons est particulièrement difficile et nous en fait voir de toutes les couleurs! Malgré l'ampleur de la tempête qui sévit depuis hier soir, on constate que la circulation se passe plutôt bien. Je remercie les Montréalaises et les Montréalais qui nous ont bien entendus et ont réduit leurs déplacements au maximum afin de faciliter les opérations de déneigement et dégager l'accès pour les véhicules d'urgence», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Dès ce soir, les équipes débuteront le chargement progressivement afin d'être à pleine capacité demain matin Toutes nos équipes sont à pied d'oeuvre pour offrir un service de chargement de la neige efficace et assurer la mobilité et la sécurité de tous les usagers. J'invite tout le monde à participer aux efforts en respectant la signalisation sur rue et en faisant preuve d'une grande vigilance à l'approche des véhicules de déneigement », a rappelé le responsable des services aux citoyens, Jean-François Parenteau.

Dès ce soir, près de 2 200 véhicules de déneigement amorceront les opérations de chargement sur 10 000 km de rues et de trottoirs que compte Montréal.

Bien branchés pour affronter l'hiver

Pour que l'hiver soit plus agréable pour les utilisateurs du réseau urbain, la Ville de Montréal recommande de télécharger l'application Info-Neige MTL ou de consulter le site internet ville.montreal.qc.ca/deneigement. Ces outils permettent de visualiser la progression des opérations de chargement de la neige, de recevoir des notifications afin et savoir quand et où déplacer sa voiture et indiquent les stationnements hors rue offerts à proximité. Rappelons que la signalisation en vigueur dans les rues pour le stationnement en période de chargement de la neige prévaut toujours sur les informations transmises par l'application et sur la carte.

Les citoyens peuvent aussi télécharger l'application gratuite Montréal - Service aux citoyens afin de recevoir des avis et des alertes sur les situations d'urgence et les événements imprévus, mais également sur le déneigement et la circulation. Il est aussi possible d'utiliser l'application pour signaler une rue ou un trottoir mal déneigé, une signalisation erronée ainsi qu'une chaussée ou un trottoir glissant devant les écoles, hôpitaux et arrêts d'autobus ou un nid-de-poule.

À cette offre de service s'ajoute le Système INFO-Remorquage, qui permet de retrouver un véhicule remorqué à la suite du non-respect des règles d'interdiction de stationnement.

