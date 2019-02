Le Top Employer Award 2019 a été décerné à Yanfeng Automotive Interiors





NEUSS, Allemagne, February 13, 2019 /PRNewswire/ --

YFAI est reconnu comme un employeur de premier ordre en Allemagne et en Slovaquie

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), leader mondial de l'aménagement intérieur automobile, a été élu Meilleur employeur 2019 pour ses bonnes conditions de travail en Allemagne et en Slovaquie. Le Top Employers Institute, un organisme indépendant, a confirmé que l'équipementier automobile encourage et soutient les talents à tous les niveaux de son organisation.

- Indication: L'image est distribuée par AP Images (http://www.apimages.com) -

Ce prix prestigieux témoigne du fait que l'entreprise est un employeur attractif, dans l'un des secteurs les plus novateurs et dans un environnement en constante évolution. Pour la deuxième année consécutive, YFAI a reçu cette certification de renom pour ses usines allemandes de Lunebourg et de Neustadt, ainsi que pour son siège européen à Neuss. En outre, les trois sites implantés en Slovaquie, dont l'Automotive Business Center de Bratislava, le Technical Center de Trencin et l'usine de production de Namestovo, ont également été récompensés. Les sites de l'entreprise aux États-Unis et au Mexique aussi ont reçu le Top Employer Award 2019. Par ailleurs, YFAI reçoit ce prix en Chine pour la troisième année consécutive.

« Depuis notre création, nous nous employons à créer un environnement de travail diversifié à travers le monde qui encourage la collaboration et favorise l'innovation », a déclaré Tony Elenbaas, Vice President, Europe and South Africa pour Yanfeng Automotive Interiors. « Nous sommes fiers de recevoir cette récompense qui nous encourage à continuer d'améliorer et de partager les meilleures pratiques dans toutes les régions. »

Pour déterminer les gagnants du prix « Top Employer » annuel, le Top Employers Institute évalue les employeurs dans différentes catégories, à savoir la stratégie de gestion des talents, la planification des ressources humaines, l'acquisition de talents, l'intégration, la formation et le perfectionnement, la gestion du rendement, le perfectionnement des cadres, la planification des carrières et de la relève, la rémunération et les avantages sociaux ainsi que la culture d'entreprise. À l'avenir, YFAI continuera d'optimiser ses pratiques en matière de ressources humaines et de s'imposer comme un employeur de choix fiable et innovant.

À propos de Yanfeng Automotive Interiors

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) est le plus grand fournisseur d'aménagement intérieur pour l'automobile à l'échelle mondiale. YFAI redéfinit la manière dont les automobilistes se détendent, travaillent et jouent à l'intérieur de leur véhicule, aujourd'hui et d'ici plusieurs dizaines d'années. L'entreprise, dont le siège central est situé à Shanghai, dispose d'une centaine d'usines de production et centres de technologie dans 20 pays avec plus de 33 000 salariés dans le monde entier. Ils conçoivent, développent et fabriquent des composants d'intérieur pour tous les constructeurs. Créée en 2015, Yanfeng Automotive Interiors est une coentreprise qui réunit Yanfeng, l'un des plus grands équipementiers automobiles de Chine et Adient, le leader mondial des sièges pour l'automobile. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://www.YFAI.com.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter :

Yanfeng Automotive Interiors

Jagenbergstraße 1

41468 Neuss

Allemagne

Astrid Schafmeister

Tél. : +49-2131-609-3028

Courriel : astrid.schafmeister@yfai.com

Communiqué envoyé le 13 février 2019 à 10:34 et diffusé par :