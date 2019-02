Invitation aux médias - Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, à la tribune Midi-MAG de la CCIL

Eva Nassif, députée de Vimy, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, fera une annonce importante concernant la sécurité économique des femmes de Laval. Détails : Date : 14 février 2019 Heure : 11 h ...

Investir dans des routes modernes et efficaces est crucial pour encourager l'activité économique, promouvoir le commerce et créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre du...