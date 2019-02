La Fondation McCall MacBain verse le don le plus important de l'histoire du Canada pour la création d'un programme phare de bourses d'études supérieures à l'Université McGill





Ce don de 200 millions de dollars canadiens permettra la création des bourses McCall MacBain pour étudiants d'exception aux cycles supérieurs

MONTRÉAL, le 13 févr. 2019 /CNW Telbec/ - John et Marcy McCall MacBain ont annoncé aujourd'hui la création des bourses McCall MacBain à McGill grâce à un don exceptionnel de 200 millions de dollars canadiens, le plus important de l'histoire du Canada.

Les bourses McCall MacBain à McGill permettront à des étudiants exceptionnels venus du Canada et d'ailleurs dans le monde de faire une maîtrise ou des études professionnelles, assorties d'un programme de perfectionnement de premier plan.

En plus de recevoir un soutien financier couvrant les droits de scolarité et autres frais ainsi qu'une allocation de subsistance, les boursiers se verront offrir un programme de mentorat et de formation immersive comprenant notamment des journées de réflexion, des ateliers et des stages. Ces bourses d'études supérieures seront les plus généreuses et les plus complètes du Canada.

Par ce don, versé à l'occasion du bicentenaire de l'Université McGill, John et Marcy McCall MacBain ainsi que leur fondation viennent combler une importante lacune en enseignement supérieur au Canada : à l'heure actuelle, il n'y a au pays aucune bourse véritablement complète, avec mentorat de haut niveau, destinée aux étudiants inscrits à la maîtrise ou à un programme d'études professionnelles. Les bourses McCall MacBain seront remises à des étudiants désireux de se perfectionner dans leurs sphères respectives et qui se sont montrés capables de travailler en équipe à la résolution de problèmes et d'enjeux de première importance. En constituant la toute première bourse du genre au Canada à ce niveau - qui récompense l'excellence dans les études, sans toutefois s'y limiter - John et Marcy McCall MacBain aspirent à fédérer des étudiants résilients, résolus à s'attaquer aux problèmes complexes et pressants de notre monde dans le but d'améliorer notre vie à tous.

« Marcy et moi avons tous les deux fait nos études au sein du réseau universitaire public canadien. Nous sommes donc bien placés pour savoir à quel point des universités comme McGill peuvent aplanir les inégalités sociales et porter les étudiants de talent vers les plus hauts sommets », explique John McCall MacBain. « J'ai étudié au premier cycle à McGill grâce à une bourse, et ce diplôme a été déterminant dans ma trajectoire. Nous sommes convaincus que l'excellence en enseignement et le rayonnement mondial de l'Université McGill attireront des étudiants encore plus exceptionnels, qui pourront réaliser leurs propres aspirations tout en oeuvrant au mieux-être de leurs semblables. »

« Nous sommes infiniment reconnaissants à John et Marcy McCall MacBain du soutien visionnaire qu'ils apportent aux étudiants de McGill », souligne Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière de l'Université McGill. « À l'aube du bicentenaire de McGill, en 2021, qui marquera le début de notre troisième siècle d'existence, les bourses McCall MacBain incarnent l'idéal mcgillois : former des étudiants solidement outillés pour l'avenir, fin prêts à se démarquer dans un monde en constante évolution. »

Dès l'automne 2020, les étudiants de partout au Canada pourront soumettre leur candidature. La première cohorte de boursiers McCall MacBain entreprendra son parcours mcgillois à l'automne 2021. À compter de sa troisième année d'existence, le programme sera élargi aux étudiants internationaux. Puis au bout de cinq ans, McGill pourra accueillir sur son campus 75 boursiers. Aux programmes de maîtrise et d'études professionnelles s'offrant actuellement à eux - par exemple en droit et en médecine - s'ajoutera une toute nouvelle maîtrise en arts et en sciences, programme interdisciplinaire en voie d'élaboration et dont le lancement devrait coïncider avec l'arrivée de la première cohorte.

Les candidats recherchés ont le sens du devoir civique, une grande curiosité intellectuelle et l'esprit d'entreprise; en outre, ils excellent dans leurs études et se démarquent par leur personnalité. Comme on trouve partout au pays et de par le monde des étudiants ayant ces qualités, les boursiers McCall MacBain formeront une cohorte plurielle aux multiples sphères d'intérêts, riche de cultures et de provenances diverses, animée d'un solide esprit de corps et d'une insatiable soif d'apprendre au contact de l'autre. Octroyées à perpétuité, les bourses McCall MacBain permettront de former, au fil des ans, un cercle mondial réunissant innovateurs, bâtisseurs créatifs, universitaires, entrepreneurs et autres maîtres à penser soucieux d'améliorer le sort de leurs contemporains et déterminés à agir ensemble pour changer les choses.

« Grâce à ces bourses, nous entendons appuyer des étudiants prometteurs, dotés de grandes qualités de chef et d'un vif esprit d'entreprise, et portés par les plus hautes ambitions non seulement pour eux, mais également pour leurs semblables », déclare Marcy McCall MacBain, Ph. D.

« Nous formerons des comités de sélection au Canada et partout dans le monde, et ne ménagerons pas nos efforts afin de trouver des candidats de grande qualité, les meilleurs qui soient », souligne la chef de la direction de la Fondation McCall MacBain, Franca Gucciardi.

« Quelle journée mémorable pour l'Université McGill! Nous sommes très fiers de compter John au nombre de nos diplômés », se réjouit Michael Meighen, chancelier de l'Université. « Nous sommes ravis et honorés que John et Marcy aient confié cette bourse prestigieuse aux bons soins de l'Université McGill. Ce don, le plus important jamais versé au Canada, assure à ces grands visionnaires et philanthropes une place de choix dans l'histoire contemporaine de l'enseignement supérieur. Ils incarnent parfaitement les aspirations et les valeurs de l'Université McGill. »

Né à Niagara Falls, en Ontario, John McCall MacBain a obtenu un baccalauréat ès arts spécialisé en économie de l'Université McGill en 1980. Il a participé activement à la vie étudiante pendant son séjour mcgillois, et a présidé l'Association étudiante de l'Université McGill. À la fin de ses études, c'est à lui qu'est revenu l'honneur de prononcer le discours d'adieu. Par la suite, il a obtenu un diplôme en droit de l'Université d'Oxford à titre de boursier Rhodes, puis une maîtrise en administration des affaires à la Harvard Business School. Sa carrière d'entrepreneur a ensuite pris son envol.

