Eagle Genomics a été sélectionnée pour rejoindre Microsoft AI Factory sur le campus Station F

- L'entreprise à qui l'on doit la plate-forme de découverte du microbiome a été sélectionnée pour rejoindre la grande communauté de l'intelligence artificielle

- Le plus grand campus de start-ups au monde, Station F, constituera la base française d'Eagle Genomics

- Cela fait suite au récent investissement de 3,5 millions de dollars destiné à soutenir l'expansion de l'entreprise en Europe et aux États-Unis

LONDRES, 11 févr, 2019 /PRNewswire/ -- Eagle Genomics, l'entreprise à l'origine de la plate-forme de découverte du microbiome a été sélectionnée pour rejoindre la dernière cohorte de Microsoft AI Factory, qui est basée dans Station F, le campus de start-ups mondialement connu et situé à Paris.

Le programme d'accélérateur de Microsoft AI Factory a été lancé en 2017 en partenariat avec l'INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique). Cette institution française a sélectionné et apporté son soutien à une communauté de startups de premier plan axées sur l'IA pour favoriser et accélérer l'innovation dans ce domaine. La communauté, basée sur le plus grand campus de start-ups au monde, Station F, accueille des entreprises pionnières venant d'une large gamme de secteurs qui appliquent l'IA pour résoudre certains des grands défis de notre époque.

La plate-forme d'Eagle Genomics utilise l'IA pour analyser des données génomiques et microbiomiques complexes à grande échelle. Elle offre ainsi de nouvelles perspectives et dote les entreprises de moyens pour évaluer la viabilité, l'efficacité et la sécurité des produits. L'entreprise étudie tout particulièrement la façon dont le microbiome, l'écosystème des bactéries, des champignons et des virus présents dans pratiquement tous les organismes vivants, est lié à la santé et affecté par les produits que nous utilisons et consommons.

Le PDG d'Eagle Genomics, Anthony Finbow, a commenté à ce sujet :

« L'acceptation dans le programme d'accélérateur de Microsoft AI Factory arrive à point nommé alors que nous élargissons notre présence en France. C'est fantastique d'être reconnus comme une entreprise à l'avant-garde de la technologie de l'IA et d'avoir la possibilité de collaborer avec l'INRIA, l'un des principaux centres de recherche en IA au monde. L'alliance de notre expertise avec l'accès aux meilleures technologies de Microsoft et à la recherche de pointe en intelligence artificielle impulsera sans aucun doute les capacités de notre plate-forme ».

Il a ajouté : « Nous sommes aussi très heureux de représenter les entreprises britanniques dans Station F en France, dans le cadre d'un programme mondial à la pointe de la recherche et du développement en matière d'IA ».

Le fait qu'Eagle Genomics soit choisie pour intégrer l'IA Factory fait suite à sa participation au programme européen Microsoft ScaleUp et à un partenariat avec Microsoft Genomics, annoncé il y a peu et qui a marqué la première incursion de Microsoft dans le microbiome. L'entreprise a également obtenu récemment un financement de 3,5 millions de dollars pour accélérer le développement de sa plate-forme primée.

À propos d'Eagle Genomics

La plate-forme primée de découverte de connaissances approfondies et basée sur l'intelligence artificielle d'Eagle Genomics, l'e[automateddatascientist], révolutionne la façon dont les scientifiques mènent la recherche en sciences de la vie et comble l'écart existant entre les données et les nouvelles connaissances d'une manière rapide, systématique et traçable. Elle met la science des données à la portée des biologistes pour réduire considérablement le temps et le coût de la recherche, ce qui permet aux clients de procéder à des améliorations radicales de la productivité et d'accéder à de véritables découvertes basées sur les données.

