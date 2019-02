Collection Petit Projects x Pronounce pour le Nouvel An chinois 2019 : aussi riche en couleurs que l'enfance





PÉKIN, 11 février 2019 /PRNewswire/ -- Avec l'approche du Nouvel An chinois, la marque de vêtements pour enfants Petit Projects et Pronounce ont lancé ensemble leur collection pour la nouvelle année chinoise. Après l'annonce de la collection Pronounce x Li Ning à Londres lors de la semaine de la mode masculine, il s'agit du second croisement de collections de la marque en 2019, symbolisant sa première entrée dans la conception de mode enfantine.

Pour plus d'images, cliquer ici : https://www.petitprojects.com/pp-x-pronounce

Une couleur est une couleur, simplement

Pas de mots creux en anglais, pas d'Ultraman et pas de Pegga Pig. Quand a-t-on décrété que les garçons ne peuvent porter que du bleu et que les filles adorent le rose ? Tel est le concept imprimé sur les étiquettes de la collection. Simple et direct. « Nous avons longuement discuté de l'histoire que nous allions raconter pour définir comment cette collection est née, et nous avons décidé d'opter pour la voie la plus simple et la plus directe, » a expliqué Becky Chen, fondatrice de Petit Projects. « La question que nous rencontrons le plus souvent depuis que nous nous consacrons aux vêtements d'enfants, c'est que certaines couleurs ou images visuelles se perçoivent comme appartenant soit aux garçons, soit aux filles. Au mieux, ces questions sont des stéréotypes et nous espérons les atténuer grâce à une plus grande liberté d'esprit dans les modèles et plus de sensibilité dans les vêtements d'enfants. Ceci, c'est notre idéologie. »

Être un enfant et s'amuser

L'inspiration de cette collection provient de Play-Doh, le jouet préféré de tous les temps de mon neveu. Nous avons reproduit le processus d'enfants jouant avec la Play-Doh en sélectionnant les couleurs que nous avons ensuite mises ensemble, » a commenté Zhou Jun, fondateur de Pronounce, en revivant comment la collection a vu le jour. « Naturellement, au cours du processus créatif, nous avons retenu les éléments de Pronounce tout en incorporant l'essence insouciante de la marque Petit Projects pour créer un mini Pronounce, » a ajouté Li Yushan, cofondateur de Pronounce.

Petit est puissant, petit est ravissant

« Nous croyons au slogan de notre marque, 'Petit est puissant, petit est ravissant', » affirme Becky en se rappelant ses premières pensées à propos de Petit Projects. « J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à interagir avec les enfants depuis mon dernier emploi avec une marque de vacances pour toute la famille. Je suis inspirée par les enfants et ils apportent beaucoup de bonheur. Mais j'ai toujours pensé qu''ils pourraient avoir plus de style et être mieux habillés', et nous voulons faire quelque chose à ce sujet. »

