Les activités commerciales du Japon s'annoncent des plus brillantes aux PV EXPO & PV SYSTEM EXPO 2019

TOKYO, 11 février 2019 /PRNewswire/ -- Reed Exhibitions Japan Ltd, organisera les plus importants salons du secteur du photovoltaïque au Japon, PV EXPO 2019 et PV SYSTEM EXPO 2019, à partir du 27 février au Tokyo Big Sight (Japon). Les deux salons devraient attirer 400 exposants dont 90 nouveaux venus et, avec les salons qui se déroulent en parallèle, 70 000 visiteurs professionnels de 75 pays.

La production d'énergie photovoltaïque figure à la première place des priorités du Japon depuis le tremblement de terre dans le Grand Est, en 2011. Entre-temps, la capacité de production d'électricité photovoltaïque du pays est passée à 49 GW en 2017, selon le calcul de la New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO). Le marché maintiendra sa croissance soutenue en 2019, de nouvelles possibilités se présentant aux acteurs du marché. PV EXPO et PV SYSTEM EXPO 2019 jouent également un rôle notable concernant les nouveaux défis et développements du marché, trois éléments sortant du lot :

D'abord, l'exploitation et l'entretien des centrales photovoltaïques sont devenus obligatoires au Japon et la taille du marché devrait atteindre 1,2 milliard d'USD d'ici à 2030. L'un des points forts de PV SYSTEM EXPO 2019 concerne justement les technologies relatives à l'exploitation et l'entretien. Un large éventail de produits et de services seront présentés de façon exhaustive lors du salon.

Ensuite, le secteur évolue profondément, passant de la distribution par les services publics à l'autoconsommation de la production d'électricité des systèmes photovoltaïques résidentiels. Sachant que le premier lot de bénéficiaires résidentiels du tarif de rachat prendra fin en 2019, ils utiliseront eux-mêmes leur électricité excédentaire. Le nouveau modèle commercial rend essentiel le développement des véhicules électriques et des technologies de stockage d'énergie, c'est pourquoi les technologies et les services de pointe seront largement exposés aux PV EXPO/PV SYSTEM EXPO et dans les salons qui se dérouleront en parallèle en 2019

Enfin, la plupart des grands fabricants mondiaux de systèmes photovoltaïques ont déjà confirmé qu'ils reviendront cette année, à l'instar de Jinko Solar, Trina Solar, Canadian Solar, Hanwha Q CELLS, JA Solar, Yingli Green Energy, Panasonic et bien d'autres encore. La plupart des sociétés présenteront des modules de grande qualité, ainsi que leurs nouveaux services et produits pour une solution globale.

La production d'énergie photovoltaïque se développant de façon soutenue au Japon, PV EXPO et PV SYSTEM EXPO 2019 restent la meilleure plateforme pour trouver des produits de pointe, appréhender les tendances et trouver des créneaux commerciaux pour les professionnels du photovoltaïque du monde entier. Les salons se tiendront en même temps que la World Smart Energy Week 2019 et sept autres expositions spécialisées dans les énergies renouvelables et intelligentes telles que l'énergie éolienne, la biomasse, l'hydrogène et les piles à combustible, le stockage d'énergie, les technologies de recyclage des énergies renouvelables, etc. Les participants pourront établir des relations d'affaires et des réseaux croisés avec une grande variété de professionnels.

