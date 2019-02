BATTERY JAPAN 2019 : les batteries solides et les batteries pour véhicules électriques sont sur le point d'être commercialisées





TOKYO, 10 février 2019 /PRNewswire/ -- Reed Exhibitions Japan Ltd. va organiser le salon « BATTERY JAPAN 2019 - Int'l Rechargeable Battery Expo » à partir du 27 février, au Tokyo Big Sight, Japon.

Alors que les énergies renouvelables comme la production d'énergie photovoltaïque et éolienne sont de plus en plus répandues, la demande en batteries rechargeables augmente. Puisqu'elles deviennent des appareils essentiels, y compris dans le secteur de l'automobile pour la conversion des véhicules électriques (VE), des fonctions élevées telles qu'une grande capacité, une puissance électrique élevée et une grande longévité sont attendues. BATTERY JAPAN 2019, l'une des plus grandes expositions et conférences au monde sur les batteries rechargeables, réunira 330 exposants et attirera 70 000 visiteurs, y compris dans les salons se déroulant en parallèle. Parmi le nombre impressionnant de produits et de technologies présentés, les « batteries solides » et la « technologie de développement des VE » sont les vedettes de cette édition.

« Les batteries solides » voient leur développement s'accélérer

Le salon va présenter un grand nombre de produits liés à la recherche et au développement des « batteries solides » qui vont être commercialisées dans les meilleurs délais pour servir de batteries de nouvelle génération. Par exemple, TANABE CORPORATION lance un four rotatif pour un test de démonstration portant sur une poudre fonctionnelle et TOYO CORPORATION va présenter un système de mesure de l'impédance haute fréquence pour évaluer les électrolytes. Pour couronner le tout, KRI présente des services d'évaluation et d'analyse des matériaux et SHIMADZU CORPORATION expose son microscope à sonde de balayage.

Sont également prévues de nombreuses conférences sur les batteries solides. Lors de la conférence technique placée sous le thème de « l'essor des batteries de dernière génération » qui se tient le premier jour de l'évènement, HITACHI ZOSEN présentera son exposé « Développement de la batterie tout solide en vue de la commercialisation ». Ce même après-midi, l'université de MARYLAND aux États-Unis et IDEMITSU KOSAN animeront une autre session intitulée « Dernières tendances dans le développement des batteries au lithium-ion tout solide », ce qui leur donnera l'occasion de présenter les dernières conclusions des recherches.

Des matériaux et des équipements d'inspection très performants

Alors que l'industrie des véhicules électriques est en plein essor à l'échelle planétaire, le salon va exposer, pour répondre à cet élan mondial, une vaste gamme de matériaux pour les batteries et d'équipements d'inspection destinés aux batteries embarquées. Par exemple, SEKISUI CHEMICAL présentera une batterie lithium-ion de type stratifié qui offre à la fois une très grande sécurité, une longévité remarquable et une capacité hors pair et SPACELINK présentera un nanotube de carbone destiné aux supercondensateurs. Par ailleurs, l'hydroxyde de lithium, l'équipement d'inspection des fuites utilisant de l'hélium, le testeur de batteries intégrant un équipement de charge et de décharge et l'équipement d'inspection sont remarquablement bien exposés sur le salon.

Le 27 février, LG CHEM et NIO, la start-up du monde automobile qui attire l'attention du grand public avec la version chinoise de Tesla, feront une conférence très remarquée sur le thème « À la pointe des derniers développements sur les VE et les batteries en Asie ». TOYOTA MOTOR et le gouvernement allemand animeront une autre session d'ouverture, intitulée « Impacts du développement des batteries de dernière génération et de l'adoption plus répandue des VE », le 28 février.

Synonyme d'exposition de nombreux produits en provenance du Japon et du monde entier et de séances de conférences pointues, BATTERY JAPAN sera sans aucun doute l'endroit idéal pour trouver de nouvelles affaires et se faire une idée nette des conditions actuelles du secteur et de ses perspectives.

Les salons auront lieu dans le cadre de la World Smart Energy Week 2019 (Semaine mondiale de l'énergie intelligente). Ils se dérouleront parallèlement à huit autres salons spécialisés dans les énergies renouvelables et intelligentes telles que l'énergie éolienne, photovoltaïque, l'hydrogène et les piles à combustible, l'énergie générée par la biomasse, le réseau intelligent et les technologies de recyclage pour les énergies renouvelables. Les participants auront la possibilité de tisser des relations commerciales et des réseaux croisés avec un grand éventail de professionnels.

