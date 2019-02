Québec Science et l'Acfas présentent 20%, un tout nouveau balado sur les femmes en science et en techno!





MONTRÉAL, 10 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est demain, dans le cadre de la Journée internationale des femmes et des filles de science, que sera officiellement lancé 20%, un nouveau balado, coproduit par Québec Science et l'Acfas, en collaboration avec la Commission canadienne pour l'UNESCO, L'Oréal Canada et la radio Choq.ca.

20% est une série d'entretiens avec des femmes travaillant en science et en techno qui, comme l'indique l'intitulé, ne forment que 20% de la main-d'oeuvre dans ces secteurs. Dans ce nouveau balado, elles se racontent! Les épisodes seront diffusés sur Apple Podcast, Soundcloud et sur le site de Québec Science.

En attendant, voici un avant-goût de cette nouvelle balado

En 2019, les secteurs de la science et de la technologie demeurent des milieux d'hommes où l'égalité des chances est un concept qui n'a guère porté ses fruits. Différentes études en font état : les femmes obtiennent moins de subventions, gagnent de plus petits salaires, accèdent moins aux postes de professeurs titulaires et de gestionnaires, sont moins fréquemment invitées comme conférencières dans des rencontres internationales, reçoivent moins de prix prestigieux et les sommes d'argent associées à ces récompenses sont souvent moins élevées...

Au cours de cette première saison, 22 femmes de tous horizons et de toutes disciplines seront invitées à discuter de leur parcours et à se confier au micro des journalistes Carine Monat et Chloé Freslon. Elles partageront leurs réussites et leurs échecs, leurs ambitions et leurs doutes, leurs joies et leurs peines. On y découvrira des scientifiques inspirantes. Parmi elles, Joanne Liu, présidente de Médecins sans frontières ; Joëlle Pineau, directrice du laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook à Montréal ; Farah Alibay, ingénieure au Jet Propulsion Laboratoray de la NASA ; Isabelle Desgagné-Penix, chercheuse innue spécialisée en biochimie à l'Université du Québec à Trois-Rivières ; Alex Zandra, développeuse indépendante de jeux vidéos ; Naysan Saran, cofondatrice et pdg de CANN Forecast ; et Marianne Falardeau-Côté, doctorante à l'Université McGill en science polaire.

Le lancement aura lieu :

Lundi 11 février 2019, dès 17 h 30

Espace Thèsez-vous (7640, rue Lajeunesse, Montréal)

Lors de cette soirée, les représentants des médias sont invités à rencontrer les journalistes ainsi que les femmes d'exceptions ayant participé à cette première saison. RSVP : scouillard@velo.qc.ca ou alexandre.jay@acfas.ca

Cette soirée est organisée en collaboration avec Québec Science, l'Acfas, la Commission canadienne pour l'UNESCO, L'Oréal Canada et la radio Choq.ca. Elle s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des femmes et des filles de science.

À propos de Québec Science

Lien privilégié entre le milieu de la recherche et le grand public, Québec Science aborde toutes les questions relatives à la science et à la technologie et pose un regard scientifique sur les grandes questions d'actualité. Il est publié par Vélo Québec Éditions (huit numéros chaque année) et vendu en kiosque au coût de 6,95 $ et par abonnement. Québec Science reçoit un soutien financier du Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.



À propos de l'Acfas

Créée en 1923, l'Association francophone pour le savoir ? Acfas s'attache à promouvoir l'activité scientifique, à stimuler la recherche et à favoriser la diffusion du savoir. Établie au Québec, l'Association regroupe plusieurs milliers de scientifiques et de passionnés de recherche issus de tous les secteurs de la connaissance.

À propos de la Commission canadienne pour l'UNESCO

La Commission canadienne pour l'UNESCO est le lien entre les Canadiennes et Canadiens et le travail essentiel de l'UNESCO?l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle assure la promotion des valeurs, priorités et programmes de l'UNESCO au Canada et fait entendre la voix des experts de la société civile à l'international. Par son action, elle contribue à un monde pacifique, équitable et viable qui ne laisse personne derrière.

À propos de l'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale à part entière du Groupe L'Oréal, le numéro un mondial du marché des cosmétiques. La compagnie, dont le siège social est à Montréal, a atteint un chiffre d'affaires de 1 192 milliards de dollars en 2017 et compte plus de 1300 employés. L'entreprise comprend un portfolio de 38 marques couvrant tous les aspects de la beauté et est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les salons, les pharmacies et les boutiques de marque. L'Oréal Canada, dont les opérations sont carboneutres au Canada, soutient les programmes de la Fondation L'Oréal, soient L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science, qui promeut l'avancement des femmes en science au Canada depuis 2003, La Beauté pour une vie meilleure, un programme de réinsertion sociale en coiffure pour femmes immigrantes depuis 2017 et viens de lancer le programme de soutien Femmes en numérique.

