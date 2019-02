Une autre Célébration hivernale couronnée de succès à Rideau Hall





OTTAWA, le 9 févr. 2019 /CNW/ - Le Bureau du secrétaire du gouverneur général (BSGG) a le plaisir d'annoncer que sa Célébration hivernale annuelle a connu un succès remarquable et a donné aux visiteurs l'occasion de célébrer la magie de l'hiver.

Les visiteurs ont eu l'occasion de s'adonner à des sports d'hiver tels que le patin, la raquette, le ski de fond et le curling, en plus de savourer des mets traditionnels de pays nordiques et d'autres gâteries saisonnières.

« Nous avons la chance de vivre dans un pays qui compte quatre saisons magnifiques, où nous pouvons être actifs et profiter de la vie en plein air tout au long de l'année, a déclaré la gouverneure générale. Grâce aux nombreux collaborateurs - bénévoles, partenaires et ambassades - cet événement continue d'être un succès. »

Le BSGG est ravi que la Célébration hivernale ait été reconnue à titre d'activité officielle du Bal de Neige pour la première depuis la création de l'événement.

Les photos de l'évènement sont accessibles en ligne à https://www.gg.ca/fr/media/photos/2019/celebration-hivernale ou peuvent être obtenues en communiquant avec le Bureau de presse de Rideau Hall.

Suivez GGJuliePayette et RideauHall sur Facebook, Twitter et Instagram.



SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 9 février 2019 à 21:14 et diffusé par :