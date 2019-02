Vieillissement en santé et participation active à la communauté : la ministre Tassi rencontre des aînés d'Edmonton





EDMONTON, le 9 févr. 2019 /CNW/ - Les aînés apportent une précieuse et importante contribution à leur famille, à leur communauté et à leur milieu de travail. Ils ont aidé à bâtir le Canada et continuent de contribuer à sa réussite. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est déterminé à donner aux aînés canadiens une plus grande sécurité et une meilleure qualité de vie.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Filomena Tassi, s'est rendue à Edmonton, en Alberta, pour discuter avec des aînés et d'autres partenaires des enjeux qui comptent pour les Canadiens âgés. Au cours des discussions, la ministre a invité les aînés à demeurer actifs, engagés et informés, en plus de souligner les nombreuses mesures prises par le gouvernement du Canada pour améliorer leur bien-être économique et social.

Pendant qu'elle était à Edmonton, la ministre Tassi a rendu visite à la Senior Association of Greater Edmonton (SAGE) et à la Greater Edmonton Foundation Seniors Housing, dont les projets font partie d'un plan d'action collectif visant à lutter contre l'isolement social dans la région, le Pan-Edmonton Group Addressing Social Isolation of Seniors (PEGASIS). Ce plan d'action est financé par le gouvernement du Canada dans le cadre du volet des projets pancanadiens du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). Au total, sept organisations prennent part à l'initiative PEGASIS.

Ces organismes collaborent afin de réduire de manière significative l'isolement des aînés dans la région d'Edmonton en leur offrant un solide soutien social, dont un programme de visites à domicile et de rassurance téléphonique; de l'information et des activités portes ouvertes, en plus d'autres programmes et services communautaires. Leurs projets soutiennent directement les objectifs généraux du gouvernement du Canada visant à améliorer la qualité de vie des Canadiens, y compris les aînés, et à favoriser leur pleine participation dans toutes les sphères de notre société.

La ministre Tassi a terminé la journée par une rencontre avec des aînés du Rosedale Developments Assisted Living, du Millwoods Seniors Multicultural Centre et de la South Edmonton Seniors Association, cette dernière ayant reçu un financement dans le cadre du volet des projets communautaires du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Cette association offre un éventail d'activités et de services à la communauté, y compris la possibilité pour les aînés de devenir ou de demeurer physiquement actifs dans un environnement sûr, encourageant et propre.

Citation

« Le gouvernement du Canada accorde une grande importance à la contribution des aînés au pays. Nous savons que lorsque les aînés peuvent participer pleinement à la société, tout le monde est gagnant. C'est pourquoi le programme Nouveaux Horizons pour les aînés joue un rôle important dans les communautés partout au pays. En appuyant des projets par l'entremise de ce programme, nous prenons les mesures nécessaires pour faire en sorte que les aînés aient une présence forte et active, qu'ils participent à la vie de leur communauté et qu'ils reçoivent la reconnaissance, le respect et le soutien qu'ils méritent. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés



Les faits en bref

Les personnes âgées constituent le groupe démographique qui croît le plus rapidement au Canada . D'ici 2030, le nombre de personnes âgées atteindra 9,6 millions, ce qui représente près du quart de la population canadienne.

. D'ici 2030, le nombre de personnes âgées atteindra 9,6 millions, ce qui représente près du quart de la population canadienne. Le PNHA favorise l'inclusion sociale et la mobilisation des aînés en les encourageant à mettre leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences au service des autres dans le cadre de projets qui ont un impact positif dans la vie des aînés et dans les communautés. Le PNHA comprend deux volets de financement : les projets communautaires et les projets pancanadiens.

Les projets communautaires sont admissibles à une subvention maximale de 25?000 dollars et à compter de cette année, de petites subventions pouvant atteindre 5?000 dollars seront versées aux organismes qui n'ont pas reçu de financement au cours des cinq dernières années.

Les projets communautaires soutiennent les activités qui mobilisent les aînés et qui sont axées sur l'un des cinq objectifs du programme : promouvoir le bénévolat, favoriser le mentorat réalisé par les aînés, accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, appuyer la participation sociale des aînés, et fournir une aide à l'immobilisation.

Le financement accordé aux projets pancanadiens soutient des projets pluriannuels utilisant des approches collaboratives et novatrices pour accroître l'inclusion sociale des aînés.

