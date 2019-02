Bank of America Corporation a déposé un Formulaire 8-K





Bank of America Corporation (la « Société ») a déposé un rapport courant sur Formulaire 8-K auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission, « SEC ») le 8 février 2019, annonçant que son Conseil d'administration avait approuvé la rémunération totale 2018 du président du conseil d'administration et directeur général, Brian T. Moynihan, d'un montant de 26 500 000 USD, comparé à une rémunération totale pour l'année dernière de 23 000 000 USD.

Les membres indépendants du conseil d'administration de la Société ont tenu compte de multiples facteurs pour fixer cette rémunération axée sur les résultats, dans le cadre de l'approche de la Société concernant une croissance responsable. Ceci inclut un bénéfice record pour l'exercice, de 28,1 milliards USD ; quatre années de levier opérationnel trimestriel positif consécutif ; une gestion disciplinée du risque et des dépenses ; et un investissement continu de la part de la Société dans ses salariés, les produits et services de ses clients, et dans les communautés qu'elle dessert. Reflétant ces facteurs, la Société a octroyé plus de 1 milliard USD dans deux primes spéciales, à 90 % et 95 % des salariés en 2017 et 2018, respectivement, depuis le passage de la loi sur les réductions fiscales et l'emploi (Tax Cuts and Jobs Act). La Société a par ailleurs augmenté les fonds destinés aux dons philanthropiques dont le montant est passé de 200 millions à 250 millions USD par an.

La rémunération de M. Moynihan continue de comprendre le salaire de base, des unités d'actions subalternes (« UAS ») liées au critère de temps, et des UAS liées au rendement, payables sous réserve que la performance financière future de la Société atteigne des normes précises. La structure de la rémunération de M. Moynihan, décrite ci-dessous, est en accord avec les six années précédentes. Un vote annuel consultatif des actionnaires sur la rémunération, concernant le programme de rémunération des cadres dirigeants de la Société a été approuvé avec un soutien moyen de 94,3 % durant cette période.

Le salaire annuel de M. Moynihan demeure inchangé à 1,5 million USD. La valeur totale de sa prime de rendement en actions pour l'année 2018 est de 25 millions USD, dont 50 % sont constitués d'UAS liées au rendement. Comme pour les années antérieures, il n'a pas reçu de prime en espèces en 2018.

En vertu du programme de rémunération basé sur le rendement, de Bank of America, M. Moynihan doit regagner des UAS liées au rendement ; pour ce faire, la Société doit atteindre des objectifs de rendement sur une période de rendement et d'acquisition de droit d'exercice, de trois ans. Pour les UAS liées au rendement, de 2019, les normes sont les suivantes : une croissance moyenne de la valeur comptable tangible rajustée, de 8,5 % sur trois ans, et un rendement moyen des actifs (Return On Assets, « ROA ») de 1,0 % sur trois ans. Si la Société atteint ou dépasse ces deux normes cibles, les UAS liées au rendement seront regagnées à 100 %, le résultat maximum. Comme pour les octrois précédents d'UAS basées sur le rendement, aucune UAS basée sur le rendement ne sera regagnée si les résultats sont en dessous des normes minimums, et les UAS basées sur le rendement qui n'ont pas été regagnées seront perdues.

La norme concernant le ROA a été relevée pour la deuxième année consécutive, en concordance avec une solide performance de la Société en 2018. Dans un scénario hypothétique, si les actifs moyens de la Société en 2018 d'un montant de 2,3 billions USD demeuraient constants durant la période de performance, la Société devrait dégager 69,8 milliards USD en bénéfice net total, de 2019 à 2021, pour atteindre la norme de 1,0 % concernant le ROA applicable aux UAS basées sur le rendement. Il s'agit d'une augmentation de 8,5 milliards USD, soit 14 % par rapport au bénéfice net total nécessaire pour atteindre la norme de 0,90 % concernant le ROA applicable l'année précédente aux UAS basées sur le rendement, en se basant sur les actifs moyens en 2017.

Les UAS de M. Moynihan liées au critère de temps comprennent des UAS donnant lieu à un règlement en espèces, dont le droit d'exercice sera acquis mensuellement au cours des 12 prochains mois (30 % de la prime de rendement en actions), et des UAS donnant lieu à un règlement en actions, dont le droit d'exercice sera acquis annuellement au cours des trois prochaines années (20 % de la prime de rendement en actions). De plus, les primes de rendement en actions de M. Moynihan sont sous réserve de l'actionnariat et des exigences en matière de rétention, de la Société. Plus précisément, 50 % des actions nettes d'impôt qu'il reçoit dans le cadre des primes en actions doivent être retenues jusqu'à un an après son départ à la retraite. Ces primes en actions sont assujetties aux politiques de réduction, de la Société.

Le bénéfice de la Société pour 2018 a augmenté de 54 % par rapport à 2017. En tenant compte pour 2017 de l'incidence de la loi sur les réductions fiscales et l'emploi, le bénéfice net a augmenté de 7,0 milliards USD, soit de 33 % par rapport à 2017. Grâce à une solide maîtrise des dépenses, la Société a atteint son objectif 2018 en matière de dépenses d'un montant d'environ 53 milliards USD, lequel a été fixé en 2016. Une croissance responsable a donné lieu à des coûts du crédit plus bas, alors que les créances irrécouvrables nettes sont demeurées encore une fois proches de leur niveau le plus bas, tandis qu'une année de focalisation renforcée sur le souci du client a mené à des chiffres record en matière de satisfaction client, et que l'opinion favorable sur notre marque s'est améliorée par rapport à 2017. La Société a vu augmenter la moyenne des dépôts de 45,1 milliards USD, et la moyenne des prêts et baux dans ses segments commerciaux de 35,8 milliards USD.

La Société a augmenté ses rendements de façon non négligeable en 2018, atteignant un ROA de 1,21 % et un rendement des capitaux propres de 11 %. Tous les segments de la Société présentant des informations sectorielles ont vu leur bénéfice net augmenter, comparé à 2017, contribuant à la croissance.

La Société a augmenté son dividende par action ordinaire, de 38 % en 2018, tandis que le capital total reversé à ses actionnaires s'est élevé à plus de 25 milliards USD, 52 % de plus qu'en 2017. Le rendement total de l'avoir des actionnaires est demeuré au-dessus de la moyenne du principal groupe de référence, pour les périodes de base de 1, 3 et 5 ans. En 2018, la Société a fait l'objet d'une reconnaissance notable par des tiers, notamment comme Meilleure banque mondiale, et Meilleure banque mondiale en termes de diversité et d'inclusion, de la part du magazine Euromoney, ainsi que comme lauréate du prix Catalyseur 2019, saluant le développement, la mise en capacité et l'avancement des femmes au sein de l'entreprise. La Société a également été reconnue comme un leader en innovation, recevant plus de 30 prix de banque numérique au cours des deux dernières années. Elle a été saluée également par J.D. Power pour son « Expérience client hors pair ». Par ailleurs, Bank of America Merrill Lynch a été nommée La 2e meilleure entreprise pour la recherche mondiale en 2018, par Institutional Investor.

Tous les documents déposés auprès de la SEC par Bank of America Corporation sont accessibles depuis le site Internet : http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

La SEC tient à jour un site Internet contenant des rapports, des sollicitations de procurations et d'autres informations concernant les émetteurs qui déposent des documents par voie électronique auprès de la SEC. Ces documents peuvent être obtenus par voie électronique en accédant au site Internet de la SEC à l'adresse : http://www.sec.gov. Une copie de ce document sera également disponible sur le site Internet du National Storage Mechanism à l'adresse : http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 février 2019 à 17:35 et diffusé par :