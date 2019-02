Célébration de la grande réouverture de la Galerie d'art de St. Albert





Le financement du gouvernement du Canada a appuyé de nombreux travaux de rénovation à la Galerie d'art de St. Albert, permettant ainsi aux locaux d'être pleinement accessibles

ST. ALBERT, AB, le 9 févr. 2019 /CNW/ - L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton Mill Woods, a assisté aujourd'hui à la grande réouverture de la Galerie d'art de St. Albert. Il a visité l'espace rénové et a prononcé une allocution, au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Le ministère du Patrimoine canadien a investi 389 201 dollars dans ce projet par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels. La Galerie a également reçu une aide financière de 34 000 dollars du Fonds pour l'accessibilité d'Emploi et Développement social Canada.

Les rénovations ont permis d'améliorer la fonctionnalité et l'accessibilité de l'immeuble, tout en préservant son cachet historique et son ambiance. Les modifications comprennent une rampe d'accès pour fauteuils roulants et une nouvelle entrée; un ascenseur reliant les trois étages; ainsi que des toilettes accessibles à tous. En plus de rendre l'espace complètement accessible, les travaux ont permis d'agrandir la Galerie, qui s'étend maintenant sur plus de 6 000 pieds carrés.

Les espaces culturels complètement accessibles enrichissent nos communautés, car ils créent des environnements sécuritaires et inclusifs, où tous les Canadiens, peu importe leurs origines, peuvent découvrir et apprécier des activités et programmes culturels ou y prendre part.

Citations

« La construction et la rénovation d'espaces culturels contribuent à rendre nos communautés plus dynamiques, en plus d'aider nos talentueux artistes à faire connaître leurs oeuvres. Aujourd'hui plus que jamais, il est important que ces espaces soient entièrement accessibles aux visiteurs. Je félicite la Galerie d'art de St. Albert à l'occasion de cette grande réouverture. Ces améliorations lui permettront de continuer à offrir de nouveaux programmes, expositions et activités pendant de nombreuses années. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Depuis 2000, la Galerie d'art de St. Albert fait vivre des expériences inoubliables aux visiteurs de tous âges. Elle offre des programmes novateurs, en plus de présenter les oeuvres d'artistes de l'Alberta et du Canada et des expositions à longueur d'année. Je suis ravi de célébrer la grande réouverture d'une installation aussi importante pour sa communauté. Je félicite la Galerie pour son engagement en matière d'accessibilité et d'inclusion. »

- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton Mill Woods

« Les rénovations visant à améliorer l'accessibilité dans notre immeuble et l'ajout d'une nouvelle salle d'exposition ont transformé la Galerie en un espace d'art contemporain extraordinaire qui servira la communauté pendant de nombreuses années. Nous remercions le gouvernement du Canada de l'aide qu'il a accordée à cet important projet. »

- Mme Ann Ramsden, directrice générale, Arts and Heritage Foundation of St. Albert

Les faits en bref

St. Albert est située au nord-ouest d'Edmonton et est la deuxième ville en importance dans la région de la capitale de l'Alberta.

Créée en 1998, l'Arts and Heritage Foundation of St. Albert fait la promotion des arts visuels ainsi que du patrimoine naturel et humain de la communauté et du district environnant. Elle offre des programmes, des expositions et des possibilités de recherche. De plus, elle veille à préserver les immeubles et artéfacts historiques locaux.

La fondation gère la Galerie d'art de St. Albert, le Musée Héritage Museum et divers lieux patrimoniaux dans la municipalité. La Galerie fait vivre aux visiteurs des expériences éducatives enrichissantes qui célèbrent les arts visuels et les réalisations artistiques par l'entremise de recherches, d'expositions et d'activités d'interprétation.

La Galerie d'art de St. Albert est une galerie d'art contemporain publique. Elle se trouve dans l'immeuble historique de la Banque d'Hochelaga depuis 2000. Construit en 1921, puis agrandi en 1955 et 1966, l'immeuble a été désigné ressource historique municipale en 2009.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction, ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Le Fonds pour l'accessibilité fournit du financement pour des projets d'investissement admissibles qui augmentent l'accessibilité pour les personnes handicapées dans les communautés et milieux de travail du Canada afin qu'elles puissent participer aux activités, programmes et services communautaires ou accéder à des possibilités d'emploi.

Produits connexes

Le gouvernement du Canada annonce un investissement de plus de 389 000 dollars pour soutenir la Galerie d'art de St. Albert

Liens connexes

