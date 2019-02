Avis aux médias - Point de presse de Dominique Anglade et Paule Robitaille

La députée de Saint-Henri-Sainte-Anne et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie et d'immigration, Mme Dominique Anglade, invite les représentants des médias à un point de presse lors duquel elle commentera la situation des...

Dans le but d'assurer la pérennité de la station de ski Mont-Castor et de favoriser sa fréquentation par la population locale et régionale, une aide financière de plus de 120 000 $ est allouée à la Ville de Matane pour l'acquisition et l'installation...