Accès à des installations modernes et sécuritaires - Investissement de plus de 120 000 $ pour l'acquisition d'un tapis convoyeur à la station de ski Mont-Castor





MATANE, QC, le 9 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le but d'assurer la pérennité de la station de ski Mont-Castor et de favoriser sa fréquentation par la population locale et régionale, une aide financière de plus de 120 000 $ est allouée à la Ville de Matane pour l'acquisition et l'installation d'un tapis convoyeur pour la remontée de la pente-école et de la glissade sur chambres à air Ce projet est réalisé dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique.

La ministre déléguée à l'Éducation et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Citation

« En tant que ministre déléguée à l'Éducation, responsable du sport et du loisir, j'ai fait de la démocratisation du sport ma priorité. Nous allons assurer à toute la population le plus large accès possible à des infrastructures sportives et de loisir de qualité, sécuritaires et au goût du jour. Cette aide financière accordée à la Ville de Matane viendra assurément donner un nouveau souffle à ses installations, et ce, au grand plaisir des utilisateurs actuels et des nouveaux adeptes, dans le but ultime de donner le goût de bouger à tous. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et députée de Brome-Missisquoi

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation

Communiqué envoyé le 9 février 2019 à 08:00 et diffusé par :