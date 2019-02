Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments (Allergène) - Rappel de certaines barres protéinées de marque RXBAR en raison de la présence non déclarée d'arachides

Marque Produit Format CUP Codes

RXBAR Barre protéinée

- Bleuet 624 g (12 x 52 g) 8 57777 00426 3 Dates « Meilleur par » entre

03 21 2019 au 05 21 2019 et 07 07 2019 au 09 29 2019

RXBAR Barre protéinée

- Bleuet 52 g 8 57777 00419 5 Dates « Best By » entre 03 21 2019 au 05 21 2019 et 07 07 2019 au 09 29 2019

RXBAR Barre protéinée

- Chocolat au

sel de mer 624 g (12 x 52 g) 8 57777 00430 0 Dates « Meilleur par » entre 03 04 2019 au 09 11 2019 et

« Best By » 10 11 2019

RXBAR Barre protéinée

- Chocolat au

sel de mer 52 g 8 57777 00423 2 Dates « Best By » entre 03 04 2019 au 09 11 2019 et

« Best By » 10 11 2019

RXBAR Barre protéinée

- Noix de coco

chocolat 624 g (12 x 52 g) 8 57777 00428 7 Dates « Meilleur par » entre 03 01 2019 au 10 13 2019

RXBAR Barre protéinée

- Noix de coco

chocolat 52 g 8 57777 00421 8 Dates « Best By » entre 03 01 2019 au 10 13 2019

RXBAR Barre protéinée

- Chocolat à la

menthe 624 g (12 x 52 g) 8 57777 00434 8 Dates « Meilleur par » entre 03 02 2019 au 04 18 2019 et 07 26 2019 au 08 09 2019