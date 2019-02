La marque sans nom(MD) offre dorénavant des produits de poulet surgelés entièrement cuits et rappelle tous les produits de poulet crus et surgelés





BRAMPTON, ON, le 8 févr. 2019 /CNW/ - Comprenant le risque potentiel de maladie associée aux produits de poulet crus et surgelés, sans nom n'offrira dorénavant que des pépites, des lanières et des burgers de poulet surgelés entièrement cuits à 100 %.

Par mesure de précaution, la marque rappelle volontairement tous les produits de poulet panés surgelés sans nom.

Ce rappel vise tous les codes des produits suivants, vendus le 8 février 2019 ou avant :

Pépites de poulet sans nom : Boîtes de 907 g, 2,0 kg et 3,0 kg

Lanières de poulet sans nom : Boîtes de 907 g et 2,0 kg

Burgers de poulet sans nom : Boîtes de 1,0 kg, 2,0 kg et 3,0 kg

Frites de poulet 10 $ : Sacs de 1,8 kg

Une mauvaise manipulation et préparation de ces produits ainsi que d'autres produits contenant du poulet cru peuvent exposer les consommateurs à la salmonelle. Selon Santé Canada, le risque de contracter la salmonelle peut être évité si des pratiques de manipulation, de préparation et de cuisson sécuritaires sont adoptées.

Ces produits ont été vendus dans les magasins suivants :



Ontario : FortinosMD, LoblawsMD, No FrillsMD, Real Canadian SuperstoreMD, Real Canadian Wholesale ClubMD, Valu-MartMD, Your Independent Grocer®/Votre Épicier IndépendantMD, ZehrsMD et des magasins affiliés indépendants

Atlantique : Atlantic SuperstoreMD, Cash & CarryMD, DominionMD, No FrillsMD, Your Independent Grocer® et des magasins affiliés indépendants



Québec : Club EntrepotMD, MaxiMD, Maxi & CieMD, PrestoMD, ProvigoMD, Provigo Le MarchéMD, AXEPMD et IntermarchéMD

Ouest : Extra FoodsMD, No FrillsMD, Real Canadian SuperstoreMD, Real Canadian Wholesale ClubMD, Your Independent Grocer MD et des magasins affiliés indépendants

Tous les produits potentiellement touchés ont été retirés des tablettes. Les clients peuvent retourner ces produits au comptoir de service à la clientèle de n'importe quel magasin offrant des produits sans nomMD pour obtenir un remboursement complet.

Nous vous prions de nous excuser pour tout inconvénient que ce rappel puisse vous occasionner.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée

Communiqué envoyé le 8 février 2019 à 22:00 et diffusé par :