Brendan F. Moore est promu au poste de président de Ryan International, axé sur la croissance mondiale





Ryan, un fournisseur mondial de services fiscaux et de logiciels, a annoncé avoir promu son directeur des régions Europe, Amérique latine et Asie-Pacifique, Brendan F. Moore, au poste de président de Ryan International. Dans ce nouveau rôle, M. Moore sera chargé de développer les alliances et les partenariats commerciaux internationaux de Ryan, tout en maintenant la surveillance des clients existants en Australie, au Canada, en Europe, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique.

Cette décision coïncide avec les investissements stratégiques de la Société dans la croissance mondiale effectués au cours du quatrième trimestre 2018. À la fin de l'année dernière, Ryan a acquis le leader du domaine des prix de transfert, Economics Partners and VAT Systems, une entreprise spécialisée dans la fiscalité et servant de guichet unique pour tous les services internationaux de conformité et de recouvrement de la taxe à la valeur ajoutée (TVA).

« La riche expérience de Brendan dans la création de parts de marché mondiales et dans le développement de solutions commerciales apportant une valeur tangible à nos clients et à leurs entreprises va jouer un rôle clé dans le renforcement de la présence de Ryan sur la scène mondiale », a déclaré Ginny B. Kissling, présidente mondiale et directrice de l'exploitation de Ryan.

M. Moore a rejoint Ryan en 2009 et a joué un rôle déterminant dans la croissance des revenus et du marché, en commençant par le développement des pratiques de Ryan en matière d'impôt foncier canadien et de TVA. Il continuera d'être basé à Toronto.

À propos de Ryan

Fournisseur primé de services fiscaux et de logiciels dans le monde entier, Ryan est la plus grande société au monde consacrée exclusivement à la fiscalité d'entreprise. La Société, dont le siège mondial est basé à Dallas, au Texas, fournit une suite intégrée de services relatifs à la fiscalité fédérale, nationale, locale et internationale sur une base multijuridictionnelle, notamment pour le recouvrement d'impôts, le conseil, les réclamations, la conformité et les services technologiques. Ryan s'est vu remettre sept fois le prix International Service Excellence Award du Customer Service Institute of America (CSIA) pour son engagement et ses services auprès de sa clientèle d'envergure internationale. S'appuyant sur un environnement de travail dynamique myRyan, largement reconnue comme l'entreprise la plus innovante du secteur des services fiscaux, l'équipe pluridisciplinaire composée de plus de 2 500 professionnels et collaborateurs est au service de plus de 14 000 clients dans plus de 50 pays, notamment des sociétés phares du classement Global 5000. Pour plus d'information sur Ryan, consultez ryan.com. « Ryan » et « Société » sont des termes se référant au réseau mondial de la société et peuvent désigner une ou plusieurs sociétés membres de Ryan International, chacune constituant une entité juridique distincte.

