Aleris reçoit le certificat Diamant de Bombardier

Le certificat reconnaît les performances opérationnelles et la compétitivité remarquables d'Aleris

CLEVELAND, 9 février 2019 /PRNewswire/ -- Aleris a reçu le certificat Diamant de Bombardier pour ses performances exceptionnelles en tant que fournisseur de produits aérospatiaux en aluminium provenant des installations de production d'Aleris à Coblence, en Allemagne, et à Zhenjiang, en Chine, lors du Symposium des fournisseurs de Bombardier qui s'est tenu le 7 février à Montréal, au Canada.

Le programme des Prix Diamant de Bombardier reconnaît les performances exceptionnelles de ses fournisseurs dans l'ensemble de l'organisation. Bombardier vise à établir une relation à long terme avec ses fournisseurs. Pour ce faire, il reconnaît et récompense leurs réalisations et leur excellence ainsi que leurs capacités de développement et d'innovation, et leur donne une idée claire et transparente de ses attentes, notamment en matière d'excellence.

« Ce prix est une reconnaissance des efforts quotidiens de l'ensemble de notre équipe. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits et services. Ce sont notre approche centrée sur la clientèle et notre vocation à l'excellence qui nous permettent de répondre aux objectifs de Bombardier. », a déclaré le Dr Ingo Kröpfl, vice-président des activités aérospatiales mondiales chez Aleris.

Aleris fournit des plaques, des feuilles et des formes découpées composées d'alliages d'aluminium certifiés, qui sont ensuite utilisées pour la fabrication de composants destinés à tous les programmes du secteur aérospatial de Bombardier. Le certificat reconnaît également le succès de la montée en puissance de l'usine de fabrication d'Aleris à Zhenjiang en Chine, qui vient renforcer la fiabilité opérationnelle de Bombardier dans la région Asie-Pacifique.

Aleris est un leader mondial privé qui propose des produits laminés en aluminium destinés à divers secteurs, dont l'aérospatiale, l'automobile, le bâtiment et la construction, le transport commercial et la fabrication industrielle. Aleris, dont le siège social est situé à Cleveland, en Ohio, exploite des établissements de production en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.aleris.com.

