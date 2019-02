La nouvelle passerelle industrielle VoIP de Patton offre la téléphonie IP dans des environnements difficiles





Désormais, avec la passerelle VoIP analogique renforcée SmartNode 4140E, les fournisseurs de services peuvent offrir un service VoIP aux systèmes analogiques FXS / FXO.

VoIP SmartNode ... Au-delà de la simple parole !

GAITHERSBURG, Maryland, 08 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton Electronics, fabricant de longue date de matériel de réseau industriel renforcé, l'a encore démontré en présentant sa nouvelle passerelle VoIP analogique de qualité industrielle.



Solution de première classe, la nouvelle gamme de passerelle VoIP industrielle SN4140E (SN4140E Industrial VoIP Gateway) renforcée de Patton est idéale pour proposer la téléphonie voix sur IP dans des environnements extérieurs ou exposés à un milieu où l'air chaud et l'air froid ne peuvent être contrôlés.



L'unité peut être montée sur véhicule et convient aux applications militaires. Les organisations militaires européennes ont déjà acheté le SN4140E pour des tests opérationnels.



Offrant des combinaisons flexibles de huit interfaces analogiques (POTS) FXS et FXO au maximum, la passerelle VoIP industrielle de Patton facilite la transmission vocale sur IP pour des applications telles que l'automatisation industrielle, les communications militaires, les chemins de fer, les transports publics, les téléphones publics et privés, y compris les téléphones d'urgence dans les parkings le long des routes et des voies ferrées et dans les tunnels souterrains.



La passerelle industrielle de Patton assure l'interconnexion et la conversion entre les réseaux vocaux IP modernes utilisant le protocole SIP (Session Initiation Protocol) et les téléphones analogiques traditionnels, les équipements PBX analogiques ou les lignes PSTN.



« La VoIP industrielle est une nouvelle frontière », a déclaré Burton A. Patton, Vice-président exécutif de PATTON. « All-IP signifie que les terminaux vocaux doivent partout être adaptés à la VoIP et nous prenons cela en charge ».



Installé dans un boîtier en métal durci, le dispositif SN4140E est conçu pour résister aux chocs (IEC 60068-2-27), vibrations (IEC 60068-2-6), températures extrêmes (de -40 à +70 ° C) et jusqu'à 85 % d'humidité (l'option de revêtement conforme protège jusqu'à 100 %), à la condensation et au gel. Le montage sur rail DIN et celui sur étagère sont pris en charge. L'entrée alimentation du bornier 12-48 V (cc) est standard, tandis qu'un adaptateur CA / CC avec une fermeture à visser est également fourni.



La protection contre les pics de puissance et les surtensions est également intégrée conformément à la norme MIL STD 1275.



Par ailleurs, Patton a récemment annoncé son nouveau Patton Cloud Edge Orchestration Service pour ses passerelles SmartNode VoIP et eSBC basées sur le site du client.



Contact presse : Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com

Communiqué envoyé le 8 février 2019 à 17:55 et diffusé par :