Produits Kruger, la marque officielle de papiers de la Ligue nationale de hockey (LNH(MD))

MISSISSAUGA, Ontario, 08 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Produits Kruger S.E.C. («Produits Kruger» ou «PK S.E.C.») et la Ligue nationale de hockey («LNHMD») ont annoncé aujourd'hui la création d'un partenariat pluriannuel canadien en vertu duquel Produits Kruger devient le partenaire officiel en matière de papiers dans le marché des produits de consommation et des produits hors foyer à l'échelle canadienne. Dans le cadre de ce partenariat, Produits Kruger créera et réalisera des programmes et promotions novateurs et entièrement intégrés destinés à rendre hommage au sport préféré des Canadiens et Canadiennes.



Au nombre des grandes marques de fabrication canadienne de Produits Kruger, on retrouve: SpongeTowelsMD, ScottiesMD, PurexMD et CashmereMD, dont on fera la promotion par le biais de différents circuits de détail, événements, lieux et chaînes numériques, et qui se retrouveront également dans la programmation de la LNHMD durant la saison régulière et les séries éliminatoires de la Coupe StanleyMC. Les marques de Produits Kruger seront par ailleurs les étoiles de l'incontournable calendrier d'événements de la Ligue, y compris de la Classique Héritage de la LNHMC Tim Hortons 2019.

«Grâce à ses marques qui occupent une place de choix sur le marché et à ses 100 ans d'histoire au pays, Produits Kruger est le plus important fabricant de papiers à usages domestiques, industriels et commerciaux au Canada», a déclaré le chef de la direction de Produits Kruger, Dino Bianco. «Nous travaillons sans relâche à faire vivre des expériences typiquement canadiennes aux consommateurs. Nous sommes par ailleurs très fiers de faire équipe avec la Ligue Nationale de Hockey, la ligue de sport #1 au Canada, afin de joindre les mordus du hockey d'un océan à l'autre, et ce, de façon mémorable.»

Les produits de papier de PK S.E.C. sont fabriqués par des Canadiens et Canadiennes pour les Canadiens et Canadiennes, grâce à une équipe regroupant plus de 2 000 employés au Canada et à des usines de fabrication en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Se faisant un devoir de soutenir l'économie canadienne, Produits Kruger appuie également de nombreux organismes et oeuvres caritatives au Canada. À preuve, Produits Kruger, qui appuie depuis longtemps déjà la cause du cancer du sein, a pu amasser jusqu'à présent des millions de dollars.

«Produits Kruger est une entreprise fièrement canadienne qui, grâce à un marketing percutant, à la production, à la conception et aux commandites, a su transformer SpongeTowelsMD, ScottiesMD, PurexMD et CashmereMD en des marques emblématiques canadiennes», a déclaré Keith Wachtel, vice-président exécutif et agent en chef des recettes, LNH. «Nous avons bien hâte de collaborer avec l'équipe Produits Kruger afin de mobiliser les partisans de la LNHMD à travers le pays.»

NHL, l'emblème NHL, LNH, l'emblème LNH, la marque sous forme de mots « Stanley Cup », et le dessin de la coupe Stanley » sont des marques de commerce déposées, et le nom et le logo « NHL Heritage Classic », et le logo et la marque sous forme de mots « Classique Héritage LNH », sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. © LNH 2019. Tous droits réservés.

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestiques, industriels et commerciaux. La société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, telles que CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD et ScottiesMD. Comptant quelque 2 500 employés, Produits Kruger a été reconnue parmi les meilleurs employeurs dans la région du Grand Toronto au cours des sept dernières années et a figuré au palmarès des entreprises les mieux gérées du Canada en 2018. Produits Kruger exploite huit usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification de la chaîne de traçabilité (CoC) du FSC® (code de licence FSC® C-104904). Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca .

