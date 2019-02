Le ministre Garneau impose des mesures de sécurité préventives après le déraillement d'un train du Canadien Pacifique près de Field, en Colombie-Britannique





OTTAWA, le 8 févr. 2019 /CNW/ - L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Nos pensées continuent d'accompagner les personnes touchées par le déraillement survenu près de Field, en Colombie-Britannique. »

« Afin d'examiner la conformité aux dispositions du Code canadien du travail et de la Loi sur la sécurité ferroviaire, Transports Canada mène une enquête au sujet de l'accident ferroviaire du 4 février dernier qui a entraîné la mort de trois employés du Chemin de fer Canadien Pacifique. »

« Le Bureau de la sécurité des transports du Canada est le principal organisme fédéral responsable d'enquêter sur les accidents ferroviaires pour en dégager les causes et les facteurs ayant contribué aux accidents. J'ai nommé un observateur qui me tient informé des progrès de l'enquête. »

« À titre de précaution jusqu'à ce que la cause exacte du déraillement soit connue, le ministère a pris un arrêté qui vise toutes les compagnies ferroviaires, suivant la Loi sur la sécurité ferroviaire. L'arrêté prévoit l'obligation de mettre les freins à main lorsqu'un train s'immobilise en terrain montagneux après l'application des freins à air comprimé en cas d'urgence. Ce décret entre en vigueur dès à présent et le restera jusqu'à nouvel ordre. »

« Comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, la sécurité ferroviaire est ma priorité absolue et je n'hésiterai pas à prendre les mesures appropriées lorsqu'il le faut. »

