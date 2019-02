L'Academy of Medical Cannabis lance sa plate-forme de formation en ligne destinée aux médecins français





LONDRES, 8 février 2019 /PRNewswire/ -- L'Academy of Medical Cannabis (www.taomc.org), la première plate-forme européenne de formation en ligne sur le cannabis à usage médical, a lancé aujourd'hui « L'Académie du Cannabis Thérapeutique » (www.ladct.fr) à l'attention des professionnels de santé de France.

La plate-forme de formation a été mise au point par l'un des experts les plus érudits d'Europe en matière de cannabis à usage médical, le Professeur Mike Barnes. Elle va désormais conclure des partenariats avec les meilleurs médecins spécialistes français pour produire des modules d'apprentissage approfondi sur des sujets essentiels, axés sur le cannabis à usage médical.

Alors que la France compte près de 226 000 médecins, qu'elle voit un intérêt croissant de la part des patients qui cherchent désespérément des solutions alternatives au traitement et doit faire face à la gestion des maladies chroniques, le moment est venu de former les médecins. L'Académie du Cannabis Thérapeutique enseigne aux professionnels de la santé à consulter et à prescrire du cannabis à usage médical en toute sécurité, efficacement et en toute confiance.

Actuellement, il existe 12 modules de formation de tout petit format qui apportent des conseils essentiels sur tous les aspects de cette option de traitement de plus en plus pertinente. Les sujets abordés englobent le contexte du système endocannabinoïde, les utilisations médicinales du cannabis, depuis les indications neurologiques jusqu'aux troubles de santé mentale et les troubles gastro-intestinaux. Les modules comprennent des conférences vidéo, des animations, des illustrations interactives et de brefs tests.

En septembre 2018, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé - ANSM (agence gouvernementale française qui prend des décisions sur les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et les cosmétiques) a créé un comité temporaire pour évaluer l'utilisation et la pertinence du cannabis à usage médical en France. Parmi leurs études, ils se penchent sur les avantages et les risques du cannabis en tant que médicament. En décembre 2018, l'ANSM a officiellement déclaré son ambition de commencer à expérimenter le cannabis à usage médical avant fin 2019.

Alors qu'un nombre croissant de pays légalisent l'usage du cannabis médical, l'intérêt pour ce produit ne cesse de croître. Une étude de l'IFOP réalisée en juin 2018 a révélé que 82 % des personnes interrogées étaient favorables au cannabis à usage médical en France.

L'Academy of Medical Cannabis est une plate-forme gratuite et indépendante qui s'adresse à tous les professionnels de la santé et qui invite les médecins de France à s'inscrire dès aujourd'hui en visitant le site www.ladct.fr

Pour en savoir plus sur The Academy of Medical Cannabis, rendez-vous sur www.taomc.org.

