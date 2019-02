Le Canada lance un processus de sélection pour recruter un membre de l'Autorité internationale du projet du pont international Gordie-Howe





OTTAWA, le 8 févr. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fait des investissements importants en infrastructure qui aident à créer de bons emplois pour la classe moyenne, à promouvoir le commerce et la productivité, et à faire croître l'économie. Le pont international Gordie-Howe favorisera la croissance économique en améliorant les raccordements entre le Canada et les États-Unis et en permettant la circulation continue des personnes et des marchandises dans un corridor commercial sûr, sécuritaire et efficace entre Windsor et Detroit.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé que le gouvernement du Canada a lancé un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite afin d'obtenir des candidatures Canadiennes et Canadiens qualifié(e)s et diversifié(e)s de partout au pays pour combler le poste de membre de l'Autorité internationale du projet du pont international Gordie-Howe.

L'Autorité internationale est une entité de gouvernance conjointe Canada-Michigan chargée de veiller au respect de l'entente signée par le Canada et le Michigan pour le projet de pont.

Le gouvernement est à la recherche de candidats qui possèdent une solide expérience en leadership au niveau de la haute direction, une expérience des initiatives binationales canado-américaines et une capacité avérée de favoriser des relations solides.



Les candidatures peuvent être soumises par l'entremise du site Web des nominations du gouverneur en conseil du gouvernement du Canada.

Citation

« Le gouvernement du Canada est à la recherche d'une personne talentueuse et expérimentée pour agir à titre de membre de l'Autorité internationale. Cette personne jouera un rôle crucial pour s'assurer que le projet du pont international Gordie-Howe continue d'être mis en oeuvre efficacement jusqu'à ce qu'il soit achevé en supervisant la conformité du projet et en favorisant de solides relations avec les intervenants et partenaires. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Le projet du pont international Gordie-Howe entre Windsor ( Ontario ) et Detroit ( Michigan ) est réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) par l'Autorité du pont Windsor - Detroit (APWD), une société d'État canadienne à but non lucratif. L'APWD est responsable de la supervision et de la gestion de la construction et de l'exploitation du nouveau pont.

( ) et ( ) est réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) par l'Autorité du pont - (APWD), une société d'État canadienne à but non lucratif. L'APWD est responsable de la supervision et de la gestion de la construction et de l'exploitation du nouveau pont. Le pont international Gordie-Howe assurera un raccordement direct aux réseaux routiers existants des deux côtés de la frontière et sera doté d'infrastructures frontalières améliorées pour faciliter le transport rapide et efficace des marchandises et des voyageurs, en plus d'assurer la sûreté et la sécurité. Il devrait être achevé d'ici la fin de 2024.

Cette nomination se fera dans le cadre de la nouvelle approche du gouvernement du Canada en matière de nomination par le gouverneur en conseil. Cette approche appuie les processus de sélection ouverts, transparents et fondés sur le mérite qui visent la parité entre les sexes et reflètent la diversité du Canada , afin d'aider les ministres à formuler des recommandations de nomination pour les postes au sein de leur portefeuille en leur fournissant des renseignements et des références.

Liens connexes

Nominations du gouverneur en conseil : https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html

Infrastructure Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/

Autorité du pont Windsor-Detroit : https://www.gordiehoweinternationalbridge.com/fr

Twitter : @INFC_fra

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 8 février 2019 à 16:32 et diffusé par :