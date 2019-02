Le ministre des Services aux Autochtones fait le point sur la situation concernant la Première Nation de Cat Lake





OTTAWA, le 8 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Seamus O'Regan, a publié la déclaration suivante aujourd'hui concernant les problèmes de logement à Cat Lake :

« Notre gouvernement travaille directement avec les dirigeants de la Première Nation de Cat Lake, aux côtés de partenaires comme le Conseil tribal Windigo, afin de répondre à leurs préoccupations en matière de santé et de logement. Les résidants de cette communauté doivent demeurer notre priorité.

Comme indiqué précédemment, un groupe de travail a été mis en place pour prioriser les travaux requis et prendre des mesures immédiates afin de soutenir la communauté. Jeudi dernier, une deuxième réunion a eu lieu entre les dirigeants de la Première Nation de Cat Lake, le Conseil tribal Windigo, la chef régionale de l'Ontario et de hauts fonctionnaires de Services aux Autochtones Canada afin de confirmer les engagements et les prochaines étapes. Une autre rencontre est prévue la semaine prochaine et nous continuerons de travailler avec la communauté.

J'ai de nouveau parlé avec le chef Keewaykapow pour discuter de ses préoccupations, confimer les résultats découlant de la rencontre d'hier et m'assurer que les membres de son conseil et lui sont à l'aise avec les plans qui ont été convenus et les mesures qui sont requises.

Nous avons convenu de nous rencontrer à Thunder Bay à court terme, en coordination avec le chef national de l'APN Perry Bellegarde, et d'effectuer ultérieurement une visite de la communauté, au fil de l'évolution des travaux.

Dans le cadre de la rencontre de jeudi, il a été entendu que Services aux Autochtones Canada :

accélérera la livraison des matériaux nécessaires afin de terminer le complexe de sept unités de logement financé en 2017 ainsi que pour d'autres rénovations et de nouvelles constructions;

fournira du financement pour l'embauche d'un gestionnaire de projet professionnel et d'un conseiller financier, avec le soutien du Conseil tribal Windigo;

amorcera immédiatement la rénovation des unités prioritaires comme l'a indiqué le groupe de travail, y compris, sans s'y limiter, l'élimination des moisissures, l'installation de coupe-froids, ainsi que la réparation ou le remplacement de portes et de cloisons sèches;

confirmera avec le groupe de travail quelles sont les unités devant être remplacées en priorité et quelles solutions sont offertes aux familles qui doivent se reloger temporairement;

s'assurera que la route d'hiver est entretenue régulièrement et surveillée, afin que les gens continuent d'avoir accès à la communauté éloignée et que le matériel puisse y être livré le plus longtemps possible durant la saison en cours.

La communauté est desservie par un poste de soins infirmiers opéré par la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit. Nous nous sommes de plus engagés à :

soutenir et mener une évaluation médicale communautaire indépendante concernant les problèmes de santé diagnostiqués, comme les éruptions cutanées et les maladies respiratoires. Le chef et le conseil confirmeront à SAC s'ils désirent retenir cette option;

augmenter le personnel infirmier dans la communauté pour aider à résoudre toute autre préoccupation lié à la santé;

accélérer les rénovations en cours au poste de soins infirmiers de Cat Lake , qui devraient être terminées d'ici le 31 mars.

Je tiens à remercier le chef Keewaykapow de la Première Nation de Cat Lake, le Conseil tribal Windigo, la chef régionale de l'Ontario, RoseAnne Archibald, et les représentants de notre bureau régional pour leur collaboration afin de faire progresser ce travail essentiel dans le cadre de rencontres productives et orientées vers l'action.

Nous partageons les mêmes objectifs : répondre aux besoins immédiats de la communauté en matière de santé et de logement tout en planifiant et en mettant en oeuvre des solutions à long terme. Nos orientations sont dictées par le chef et son conseil d'abord et avant tout.

J'encourage toutes les autres personnes qui se sont engagées à résoudre la situation à travailler en collaboration avec nous pour réaliser ces actions. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous atteindrons des résultats. »

