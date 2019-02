Les membres d'Unifor se réjouissent de la signature officielle du contrat de conception de la construction navale des NCC





HALIFAX, le 8 févr. 2019 /CNW/ - Les membres de la section locale 1-MWF du chantier naval d'Halifax ont célébré aujourd'hui la signature officielle par le gouvernement fédéral du contrat de conception des navires de combat canadien (NCC) avec Irving Shipbuilding et ses partenaires. Il s'agit du plus important achat gouvernemental de l'histoire du Canada.

« L'annonce d'aujourd'hui est une autre étape dans la réalisation de la promesse de la Stratégie nationale de la construction navale pour laquelle nos membres et notre syndicat se sont battus - une stratégie qui permettra à l'industrie de la construction navale de sortir de ses cycles d'expansion et de ralentissement et de fournir des emplois durables aux travailleurs qualifiés des chantiers navals que nous représentons, a déclaré Lana Payne, directrice de la région de l'Atlantique d'Unifor. Aujourd'hui, nous devons noter également, lorsque nous regardons le chantier, que la construction navale a changé, le secteur est devenu plus diversifié. C'est grâce à un engagement et à des mesures concrètes visant à éliminer les obstacles à l'emploi dans l'industrie. »

Les travailleurs se sont rassemblés dans la salle principale pour entendre les discours du gouvernement et des dirigeants d'Irving lors de l'événement de vendredi matin.

« Nous sommes très heureux de voir cette entente officialisée, et je suis fier d'être aux côtés de mes confrères et consoeurs au chantier aujourd'hui et tous les jours, a déclaré Ryan Lapointe, président nouvellement élu de la section locale 1-MWF Unifor. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de navire comme un navire construit à Halifax. »

« C'est une bonne journée pour les 1 000 membres d'Unifor qui sont si fiers de travailler à la construction des navires du Canada. Ces emplois et cette industrie sont d'une importance cruciale pour l'économie de l'ensemble de la côte Est », a déclaré Lana Payne.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

