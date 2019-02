Trois hôtels Blue Diamond Resorts reçoivent des prix TripAdvisor® de 2019





TALLAHASSEE, FLORIDE, 08 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts , la chaîne hôtelière connaissant la croissance la plus rapide dans les Caraïbes, célèbre l'attribution de plusieurs prix Travelers' Choice de TripAdvisor®. Trois prix ont été décernés à ses marques Memories Resorts et Royalton Luxury Resorts . Le prix Travelers' Choice est le prix le plus prestigieux de TripAdvisor® depuis les 15 dernières années. Ces récompenses annuelles sont décernées à moins d'un pour cent des hôtels affichés sur TripAdvisor®. Les prix Travelers' Choice sont les seuls prix de l'industrie du voyage basés sur des milliers d'évaluations des clients et représentent ce qui se fait de mieux en matière de qualité, de satisfaction de la clientèle et de service.



Royalton Luxury Resorts a reçu son deuxième prix consécutif Travelers' Choice pour ses propriétés Royalton Riviera Cancun et Royalton Punta Cana . Le Royalton Punta Cana a été classé parmi les 10 meilleurs hôtels pour les familles des Caraïbes et Royalton Riviera Cancun est l'un des 25 meilleurs hôtels au Mexique. Ces prestigieux classements ont valu aux deux hôtels le prix Travelers' Choice de 2019 des meilleurs hôtels pour les familles dans leurs régions.

Le Grand Memories Splash a été distingué parmi les meilleurs hôtels familiaux des Caraïbes et a reçu le prix Travelers' Choice de 2019 pour la quatrième année consécutive. Cet hôtel récemment remis à neuf propose des chambres et des installations rénovées ainsi que des attractions prisées telles que l'un des plus grands parcs aquatiques des Caraïbes, une arcade, un club pour adolescents et un programme pour enfants.

« C'est un véritable honneur que de recevoir un pareil retour positif de la part de nos clients », a déclaré Mauricio Zarate, directeur des opérations de l'entreprise. « Je suis fier de tous nos employés et du rôle essentiel qu'ils ont joué pour offrir à nos invités des expériences clients primées. »

À propos des Blue Diamond Resorts

Depuis sa création en 2011, Blue Diamond Resorts est devenue la chaîne de complexes hôteliers connaissant la croissance la plus rapide dans les Caraïbes, avec un portefeuille de 44 établissements abritant plus de 15 360 chambres dans dix pays. Les complexes hôteliers Blue Diamond sont une société de gestion hôtelière innovante qui se spécialise dans la création de marques différenciées afin de répondre aux demandes particulières de chaque marché et leur portefeuille croissant est plus impressionnant que jamais. Le nouvel ajout à la société est une collection d'hôtels-boutiques Mystique Resorts , offrant une expérience balnéaire personnalisée dans un lieu saisissant de beauté. Les complexes hôteliers primés Royalton Luxury Resorts ont remanié leur expérience tout incluse, offrant des services exclusifs parmi lesquels All-In Connectivitytm et le service moderne Sports Event Guaranteetm, ainsi que des produits de bien-être dans les chambres. Les sous-marques pour adultes seulement de Royalton incluent Hideaway at Royalton, offrant une restauration unique et des commodités privilégiées donnant accès à tous les services et commodités du Royalton à proximité, et le All-Exclusivetm CHIC by Royalton élégant, un forfait de vacances sociales avec des commodités de luxe et des options de restauration haut de gamme. En Jamaïque, Grand Lido Negril a été ravivé pour fournir des vacances naturistes haut de gamme et élégantes le long d'un rivage exclusif pour le summum d'une retraite privée. Memories Resorts & Spa se veut une expérience visant à impressionner toute la famille et Starfish Resorts proposent une valeur incroyable pour les clients voyageant dans les emplacements exotiques avec des commodités de confort.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias : media@bluediamondresorts.com .

Communiqué envoyé le 8 février 2019 à 15:20 et diffusé par :