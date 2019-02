Eastmain complète un levé géophysique VTEM sur la propriété Clearwater





Eastmain Resources Inc. (« Eastmain » ou la « Société » -TSX:ER, OTCQX:EANRF) annonce que les résultats préliminaires du levé VTEM ont permis d'identifier une forte anomalie linéaire électromagnétique de 14 km de long correspondant à l'horizon volcano-sédimentaire Knight-Serendipity (« Horizon KS »), qui est l'hôte de la découverte Percival (voir les Figures 1 à 5). Percival est un système aurifère hydrothermal (forte altération en sulfure-silice) contenu dans une séquence de roches volcano-sédimentaires de composition felsiques à mafiques.

Claude Lemasson, président-directeur général d'Eastmain, a déclaré : « Les résultats du levé VTEM étayent notre hypothèse selon laquelle la partie orientale de la propriété Clearwater présente un important potentiel de gisements aurifères. Le levé géophysique aérien sur l'Horizon KS montre clairement une anomalie prospective de 14 km de long, couvrant une partie du corridor (20 km) de déformation Cannard, le long duquel des indices aurifères continuent d'être découverts. Les opérations de forage en 2019 sont initialement concentrées sur le secteur Percival et nous prévoyons annoncer des résultats de forage à partir de début mars. »

Détails du levé VTEM

La grille du levé VTEM de 550 km linéaire couvre environ 12 km de l'Horizon KS, incluant la découverte Percival. Un levé VTEM effectué sur le secteur de l'indice Serendipity en 2005 trace le prolongement de l'Horizon KS, vers l'ouest, dans la partie nord de l'horizon cible. Les interprétations des levés VTEM de 2018 et 2005 se poursuivront en février et les résultats appuieront les activités d'exploration à la découverte Percival et sur d'autres cibles potentielles le long de l'Horizon KS. De nouvelles études de sols et de cartographie géologique prévues en 2019 se focaliseront sur les anomalies VTEM dans ce secteur de la propriété Clearwater.

Les activités de forage à Percival ont commencé le 31 janvier 2019, suite à l'achèvement d'un sentier d'accès d'hiver. Le programme de forage hivernal comporte 20 sondages totalisant, 5 500 m. Le forage évaluera l'étendue et la continuité de l'indice Percival, incluant notamment une évaluation des failles locales et plissements d'échelle kilométrique identifié sur les levés magnétiques le long du corridor de déformation Cannard, et où se trouve Percival, afin d'améliorer le suivi de la minéralisation intersectée dans les trous de la découverte ER18-822 et ER18-823 (annonce de presse du 13 novembre 2018).

Le levé héliporté VTEMtm (Versatile Time Domain Electromagnetic) et de levé géophysique au gradiomètre magnétique horizontal (VTEM Plus) de Geotech Ltd. a été complété au début de janvier 2019.

Pour de plus amples informations sur la géologie de la découverte Percival et de l'Horizon KS, veuillez visiter: http://www.eastmain.com/projects/clearwaterexploration/.

Pour visualiser les Figures 1 à 5 veuillez cliquer sur le lien suivant: http://www.eastmain.com/_resources/news/Images/ER-190208-VTEMimage.pdf.

Le présent communiqué de presse a été compilé et vérifié par M. William McGuinty, géologue et vice-président exploration chez Eastmain et agissant en tant que Personne qualifiée selon la norme canadienne 43-101.

Assurance qualité et Contrôle qualité (AQ/CQ)

La conception des programmes de forage, de l'assurance et du contrôle de la qualité, ainsi que l'interprétation des résultats de Eastmain Resources sont sous le contrôle du personnel géologique de la Société, qui comprend des personnes qualifiées utilisant un programme d'AQ/CQ strict, conforme à la norme NI 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. Le projet Clearwater est supervisé par Michel Leblanc P.Geo., géologue de projet chez Eastmain.

À propos de Eastmain Resources Inc. (TSX:ER) www.eastmain.com

Eastmain est une société d'exploration minière canadienne qui développe trois actifs aurifères à haute teneur dans le nouveau camp aurifère de la Baie James au Québec. La Société détient une participation de 100 % dans la propriété Clearwater, qui héberge le projet Eau Claire, pour lequel elle a publié une évaluation économique préliminaire (« EEP ») en mai 2018, et la découverte Percival faite en novembre 2018. Eastmain est également l'opérateur de la coentreprise Éléonore Sud, située immédiatement au sud de la mine Éléonore de Goldcorp Inc., où la découverte du Trend Moni/Contact a été faite en 2017. En outre, la Société détient une participation de 100 % dans le projet de mine Eastmain, pour lequel elle a préparé une estimation des ressources minérales conformément à la norme NI 43-101 en janvier 2018, et dispose d'un portefeuille de projets d'exploration dans cette juridiction minière favorable, avec des infrastructures à proximité.

Déclarations prospectives

Certaines informations présentées dans ce communiqué de presse peuvent contenir des déclarations prospectives impliquant d'importants risques et incertitudes connus et inconnus. Toutes les déclarations prospectives ne sont pas purement historiques et comprennent des convictions, des projets, des attentes ou un calendrier de futurs projets. Elles comprennent notamment, mais sans s'y limiter, des déclarations relatives au succès potentiel de stratégies d'exploration et de mise en valeur futures de la Société. Ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont certains sont indépendants de la volonté de Eastmain, notamment, sans toutefois s'y limiter, l'incidence des conditions économiques générales, de la situation du secteur, de la dépendance à l'égard des approbations réglementaires, de la disponibilité du financement, de l'achèvement en temps voulu des études et des rapports techniques proposés, et des risques liés à l'exploration, au développement et à l'industrie minière en général, comme des facteurs économiques tels qu'ils affectent l'exploration, les prix futurs des produits de base, la modification des taux d'intérêt, la sécurité, l'évolution de la situation politique, sociale ou économique, les risques environnementaux, les risques d'assurance, les dépenses en capital, les difficultés opérationnelles ou techniques liées aux activités de développement, les relations de travail, la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur de l'or, y compris les risques de diminution des quantités de teneurs en ressources minérales, des contestations du titre de propriété et des modifications des paramètres du projet tant que les plans continuent à être peaufinés. Les lecteurs sont avertis que les hypothèses utilisées dans la préparation de ces informations, bien que considérées comme raisonnables au moment de la préparation, peuvent se révéler imprécises et que, de ce fait, il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces informations, sauf dans la mesure où la loi l'impose.

Ce communiqué de presse a été émis en version anglaise le 8 février 2019 et traduit en français par la suite. Dans le cas d'une divergence entre ces deux versions, la version anglaise prévaudra et sera considérée comme la version officielle.

