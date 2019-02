Le Canada investit dans le réseau de mobilité électrique de Vancouver





VANCOUVER, le 8 févr. 2019 /CNW/ - Les véhicules électriques et à carburants de remplacement jouent un rôle important dans la transition du Canada vers un avenir sobre en carbone. Comme les conducteurs canadiens font des choix plus verts qu'auparavant, notre gouvernement multiplie les solutions qui leur permettront de se déplacer tout en limitant la pollution.

Au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, la députée de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, Pamela Goldsmith-Jones, a annoncé aujourd'hui un investissement de 300 000 $ dans l'aménagement de six bornes de recharge rapide pour véhicules électriques à Vancouver.

Construites par la Ville de Vancouver, ces bornes ont été en partie financées par l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement (IDIVECR). En outre, le gouvernement de la Colombie-Britannique a versé une contribution de 150 000 $ par le biais de son Programme de bornes publiques de recharge rapide pour l'énergie propre.

La mise en service des six bornes de recharge rapide est prévue pour le début de 2020. Deux d'entre elles seront situées sur l'avenue National, deux sur la 12e Rue Ouest et deux sur le boulevard Pacific.

Cet investissement portera à 13 le nombre total de bornes de recharge rapide financées par les pouvoirs publics à Vancouver depuis 2017.

Ce financement fait partie d'une enveloppe de 182,5 millions de dollars que le gouvernement a allouée au déploiement d'un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, ainsi qu'à l'installation de stations de gaz naturel le long de routes principales et de stations pour véhicules à hydrogène dans les centres métropolitains. Il permettra aussi d'harmoniser les réglementations du Canada et des États-Unis sur les véhicules à faibles émissions de carbone et les infrastructures de ravitaillement.

L'IDIVECR fait aussi partie d'un plan d'infrastructure fédéral de 180 milliards de dollars intitulé Investir dans le Canada.

Pendant le dialogue national sur l'énergie Génération Énergie , les Canadiens ont affirmé clairement que la transition vers les véhicules électriques était essentielle à la création d'un avenir sobre en carbone pour notre pays. Le gouvernement du Canada continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes qui créent de bons emplois, préparent un avenir vert pour le Canada et nous aident à atteindre nos objectifs de lutte contre les changements climatiques au pays et à l'international.

Citations

« Les véhicules électriques sont un élément important d'un avenir fondé sur l'énergie propre au Canada. Notre gouvernement oeuvre de concert avec les municipalités et les provinces pour soutenir des projets d'infrastructures vertes qui favorisent l'adoption de ces véhicules à grande échelle. Ensemble, nous bâtissons une économie canadienne axée sur les technologies propres. »

Pamela Goldsmith-Jones

Députée de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

« Résolue à réduire les émissions imputables aux véhicules, la Ville investit dans des infrastructures de transport qui améliorent les possibilités de déplacements urbains en transport en commun, à pied et à vélo, et - quand un véhicule est nécessaire - elle encourage la transition vers les véhicules électriques. Le développement des infrastructures publiques dont les gens ont besoin pour que cette transition soit économiquement intéressante appuie notre objectif de bâtir un avenir sobre en carbone. Cet investissement dans l'expansion de notre réseau de bornes de recharge rapide - capables de fournir une autonomie de 200 km en une heure - dynamise nos infrastructures publiques de recharge. Le réseau de Vancouver est prêt à accueillir les gens de plus en plus nombreux qui optent pour la mobilité électrique. »

Kennedy Stewart

Maire de la Ville de Vancouver

« Nous saisissons les occasions de réduire les émissions et d'améliorer la qualité de vie dans nos collectivités. L'ajout de ces bornes de recharge rapide agrandit le réseau de mobilité électrique de la Colombie-Britannique, déjà vaste, et rend l'idée de posséder un véhicule électrique encore plus attrayante. Notre gouvernement travaille avec ses partenaires pour conduire la Colombie-Britannique vers un avenir fondé sur une énergie propre et renouvelable qui réduit la pollution atmosphérique. »

Spencer Chandra Herbert

Député de Vancouver-West End

En bref

Dans le cadre de l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement, le gouvernement du Canada investit 182,5 millions de dollars pour le développement du réseau pancanadien de bornes de recharge pour véhicules électriques, l'aménagement de stations de gaz naturel le long des principaux corridors de fret et l'aménagement de stations pour véhicules à hydrogène dans les centres métropolitains (96,4 millions de dollars). Cet investissement appuiera aussi la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération (76,1 millions de dollars) et l'élaboration de codes et de normes binationaux ( Canada et États-Unis) (10 millions de dollars) pour les véhicules et les infrastructures à faibles émissions de carbone.

investit 182,5 millions de dollars pour le développement du réseau pancanadien de bornes de recharge pour véhicules électriques, l'aménagement de stations de gaz naturel le long des principaux corridors de fret et l'aménagement de stations pour véhicules à hydrogène dans les centres métropolitains (96,4 millions de dollars). Cet investissement appuiera aussi la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération (76,1 millions de dollars) et l'élaboration de codes et de normes binationaux ( et États-Unis) (10 millions de dollars) pour les véhicules et les infrastructures à faibles émissions de carbone. Dans le cadre de son plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada consacrera plus de 180 milliards de dollars sur douze ans à des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques.

Liens connexes

