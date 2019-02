Suspension de la négociation par l'OCRCVM - PSN.P

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Physinorth Acquisition Corporation Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : PSN.P Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 14 h...

RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) a annoncé aujourd'hui la nomination de Beutel, Goodman & Compagnie Ltée à titre de sous-conseiller du Portefeuille privé d'actions canadiennes croissance et revenu RBC (le « portefeuille »). De plus,...