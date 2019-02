La ministre Jordan souligne l'achèvement d'un projet d'infrastructure qui a contribué à améliorer les installations du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse





Un investissement fédéral de plus de 2 millions de dollars contribue à créer des emplois, à étendre la recherche et à favoriser l'innovation à Bridgewater

BRIDGEWATER, NS, le 8 févr. 2019 /CNW/ - Les travaux de construction et de modernisation d'une installation au Nova Scotia Community College (NSCC) (anglais) sont maintenant terminés. Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Bernadette Jordan, s'est rendue au campus Lunenburg du NSCC au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, pour souligner cette réalisation.

Le NSCC a reçu du gouvernement du Canada une subvention de près de 2 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires pour la réfection de murs extérieurs sur le campus Lunenburg. De son côté, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a investi 2,58 millions, et le NSCC, 544 000 $ dans ce projet qui a coûté au total 5,1 millions de dollars.

L'aménagement d'installations et de laboratoires de pointe, et de locaux d'apprentissage modernes est essentiel au développement des compétences et à l'avancement de la recherche innovatrice. C'est pourquoi le gouvernement a investi 2 milliards de dollars dans 300 projets, au moyen du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires, pour renouveler les campus des universités et des collèges au pays. Le Fonds sert également à appuyer des projets qui visent à améliorer l'efficacité énergétique des laboratoires de manière à réduire leur empreinte environnementale.

L'annonce d'aujourd'hui cadre avec la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, dans laquelle le gouvernement du Canada et les gouvernements des quatre provinces de l'Atlantique se sont engagés à mener des actions ciblées pour stimuler l'économie de l'Atlantique, notamment en soutenant des projets clés d'infrastructure qui contribueront à stimuler la croissance à long terme et à positionner la région pour qu'elle puisse tirer profit des créneaux émergents.

Citations

« Avec ses 13 campus en Nouvelle-Écosse, le NSCC procure aux communautés de la province un vaste accès à divers programmes d'enseignement. En investissant dans l'infrastructure du NSCC, nous soutenons la prochaine génération de chercheurs spécialisés et d'experts de l'industrie. Nous reconnaissons aussi l'importance d'épauler les étudiants, tant dans les régions urbaines que rurales. »

-- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Bernadette Jordan

« Nos gens -- et leurs compétences -- sont la ressource la plus précieuse de la Nouvelle-Écosse. Notre gouvernement est fier de s'associer à la modernisation du campus Lunenburg du NSCC. Ces investissements stratégiques aident la Nouvelle-Écosse à préparer la main-d'oeuvre spécialisée dont nous avons besoin pour soutenir la création de bons emplois ainsi que la croissance économique actuelle et future. »

-- Le ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Mark Furey, au nom du ministre du Travail et de l'Éducation postsecondaire de la Nouvelle-Écosse, Labi Kousoulis

« Le campus pourra réduire de quelque 100 000 $ par année ses coûts d'énergie, grâce aux investissements que les gouvernements fédéral et provincial ont effectués dans la réfection de murs extérieurs sur le campus Lunenburg -- des travaux qui vont certainement dans le sens de l'engagement du NSCC en matière de durabilité. Ces travaux de modernisation contribueront à établir un environnement d'apprentissage plus sain et permettront au NSCC de poursuivre ses investissements en vue de fournir aux étudiants la formation spécialisée qui les préparera adéquatement à décrocher de bons emplois dans la communauté et dans la province. »

-- Le directeur du campus Lunenburg du NSCC, Craig Collins

Les faits en bref

Les investissements ciblés qui sont effectués à court terme dans le cadre du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires stimulent l'activité économique au pays et permettent aux universités et aux collèges de former des travailleurs hautement qualifiés et d'être des incubateurs de découvertes. Ces investissements favorisent aussi la collaboration dans le cadre de projets innovateurs permettant aux entreprises canadiennes d'être concurrentielles et de prendre de l'expansion sur les marchés internationaux.

Le Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires appuie les objectifs du gouvernement du Canada dans le dossier des changements climatiques en favorisant des projets d'infrastructure verte et durable.

dans le dossier des changements climatiques en favorisant des projets d'infrastructure verte et durable. Dans le cadre du budget de 2018, le gouvernement a effectué un investissement sans précédent de près de 4 milliards de dollars dans la recherche, les chercheurs et l'équipement nécessaire.

Le Plan pour l'innovation et les compétences favorise la croissance économique et la création d'emplois pour la classe moyenne -- dont 2 millions de plus dans le domaine des sciences et de la technologie d'ici 2025 -- et permet de doter les Canadiens des compétences dont ils ont besoin pour réussir.

