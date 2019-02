Québec soutient la tenue du Forum LEXIC2 - Comprendre et contrer les violences sexuelles vécues par les communautés LGBTQ+





SHERBROOKE, QC, le 8 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir la tenue du Forum LEXIC², portant sur la lutte contre les violences sexuelles vécues par les personnes des communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, trans et queer (LGBTQ+).

Cet événement s'inscrit dans la mise en oeuvre de la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021 et du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2017-2022 en contribuant notamment à l'échange et au transfert d'expertise sur les violences sexuelles entre les intervenantes et intervenants de différents milieux, ainsi qu'en soutenant des actions visant la création de milieux sécuritaires et inclusifs pour les personnes LGBTQ+.

Un montant de 64 700 $ a été octroyé par le gouvernement du Québec à l'Association étudiante du Cégep de Sherbrooke pour l'organisation de cet événement.

Citation :

« En tant que ministre responsable de la Lutte contre l'homophobie, la thématique du Forum LEXIC2 m'interpelle. La lutte contre les violences sexuelles chez les personnes LGBTQ+ est une priorité pour notre gouvernement. Je suis convaincue que les échanges qui se tiendront lors de ce forum permettront de jeter un meilleur éclairage sur cette problématique et qu'ils contribueront à définir des pistes d'action pertinentes pour l'avenir ainsi que des solutions adaptées aux réalités des personnes LGBTQ+. Je remercie les organisateurs du Forum pour cette initiative importante. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie

