Une nouvelle associée se joint au groupe Droit des affaires

MONTRÉAL, le 8 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Fasken annonce aujourd'hui l'arrivée d'Antonella Penta, nouvelle associée au sein du groupe Droit des sociétés et droit commercial de notre bureau de Montréal.

Antonella concentrera sa pratique en fusions et acquisitions, capitaux privés et capital de risque. Elle possède une vaste expérience en droit des affaires, ayant notamment représenté différentes entreprises dans le cadre de conventions d'actionnaires, de placements privés et de financements.

« Nous sommes heureux d'accueillir Antonella parmi nous. Elle possède vingt ans d'expérience juridique, tant en entreprise qu'en pratique privée. Son enthousiasme, son expertise et sa connaissance du milieu des affaires seront des atouts considérables pour nos clients », mentionne Éric Bédard, associé directeur pour la région du Québec.

Notre groupe Droit des sociétés et droit commercial conseille les clients à l'égard d'un large éventail de questions juridiques et stratégiques, que ce soit dans le cadre de leurs activités quotidiennes ou dans le cours d'opérations complexes qui transforment leur entreprise.

