Le gouvernement du Canada annonce une nomination à la magistrature de la Colombie-Britannique





OTTAWA, le 8 févr. 2019 /CNW/ - L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante en vertu du nouveau processus de nomination à la magistrature introduit le 20 octobre 2016. Ce nouveau processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité, et continuera de veiller à la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Dennis K. Hori, associé au sein du cabinet Fulton & Company LLP, est nommé juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Kelowna.

Biographie

Le juge Dennis K. Hori est né et a grandi à Kamloops, en Colombie-Britannique. Ses parents ont été relocalisé à la côte ouest de la province pour s'y établir après la Seconde Guerre mondiale. Il a obtenu un baccalauréat ès sciences en chimie de l'Université de la Colombie-Britannique avant de recevoir son diplôme en droit de la faculté de droit de l'Université de Victoria, en 1983. Après avoir terminé ses études, le juge Hori est retourné à Kamloops où il s'est joint au cabinet Hunter Jebson Howard (maintenant le cabinet Fulton & Company) comme stagiaire.

Le juge Hori a passé toute sa carrière d'avocat chez Fulton & Company. Il est devenu associé du cabinet en 1988 et y a tenu le rôle d'associé administratif. Après avoir travaillé principalement comme avocat pendant quelques années, le juge Hori a constaté qu'il avait un véritable intérêt pour les litiges. Sa pratique en matière de litiges était un amalgame qui s'étendait, entre autres, de litiges relatifs à l'emploi, aux préjudices corporels, de litiges commerciaux ainsi que de litiges municipaux. Le juge Hori est un membre actif de la communauté juridique. Il a été cadre de la Trial Lawyers Association de la Colombie-Britannique, dont il a aussi été le président en 2013. Il a également soutenu la faculté de droit de l'Université Thompson Rivers à titre de conférencier invité et de chargé de cours. Sa femme Diane et lui ont un fils, Brayden.

Faits en bref

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a procédé à plus de 250 nominations à la magistrature.

a procédé à plus de 250 nominations à la magistrature. La magistrature du Canada est reconnue et respectée mondialement pour son indépendance et sa diversité. En octobre 2016, le gouvernement a mis en place des réformes importantes au processus de nomination à la magistrature visant à renforcer le processus de sélection. Parmi les personnes nommées en vertu du nouveau processus, plus de la moitié sont des femmes, 8 sont des Autochtones, 20 se sont auto-identifiées comme étant membres d'une minorité visible, 13 se définissent comme LGBTQ2 et 3 ont indiqué avoir un handicap.

est reconnue et respectée mondialement pour son indépendance et sa diversité. En octobre 2016, le gouvernement a mis en place des réformes importantes au processus de nomination à la magistrature visant à renforcer le processus de sélection. Parmi les personnes nommées en vertu du nouveau processus, plus de la moitié sont des femmes, 8 sont des Autochtones, 20 se sont auto-identifiées comme étant membres d'une minorité visible, 13 se définissent comme LGBTQ2 et 3 ont indiqué avoir un handicap. Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser l'accès à la justice pour tous les Canadiens et Canadiennes. Afin d'assurer des résultats concrets pour les familles canadiennes, le budget de 2018 prévoit la somme de 77,2 millions de dollars sur quatre ans pour appuyer l'élargissement des tribunaux unifiés de la famille à compter de 2019- 2020. Cet investissement dans le système de justice familiale créera 39 nouveaux postes de juges en Alberta , en Ontario , en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et- Labrador .

est déterminé à favoriser l'accès à la justice pour tous les Canadiens et Canadiennes. Afin d'assurer des résultats concrets pour les familles canadiennes, le budget de 2018 prévoit la somme de 77,2 millions de dollars sur quatre ans pour appuyer l'élargissement des tribunaux unifiés de la famille à compter de 2019- investissement dans le système de justice familiale créera 39 nouveaux postes de juges en , en , en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et- . De plus, le budget de 2018 a alloué le financement pour sept autres postes de juges en Saskatchewan et en Ontario , ce qui représentera un coût de 17,1 millions de dollars sur cinq ans.

et en , ce qui représentera un coût de 17,1 millions de dollars sur cinq ans. Le financement décrit dans le budget de 2018 s'ajoute aux ressources allouées dans le cadre du budget de 2017, qui ont permis de créer 28 nouveaux postes de juges partout au pays.

De plus, le gouvernement investira 6 millions de dollars sur deux ans à compter de 2018-2019 pour soutenir le processus disciplinaire applicable aux juges au cours duquel les allégations d'inconduite judiciaire font l'objet d'une enquête. Ainsi, le gouvernement s'assurera que le processus demeure rigoureux de manière à permettre aux Canadiennes et aux Canadiens de faire connaître leurs préoccupations et de déposer des plaintes à propos de la conduite d'un juge auprès du Conseil canadien de la magistrature et du Commissariat à la magistrature fédérale.

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par le gouverneur général, agissant selon l'avis du Cabinet fédéral et sur les recommandations de la ministre de la Justice .

. Les comités consultatifs à la magistrature dans l'ensemble du Canada jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il y a 17 comités consultatifs à la magistrature qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il y a 17 comités consultatifs à la magistrature qui représentent toutes les provinces et tous les territoires. Des réformes importantes au rôle et à la structure des comités consultatifs à la magistrature ont été annoncées le 20 octobre 2016 afin d'accroître l'indépendance et la transparence du processus. Seize comités consultatifs à la magistrature ont été reconstitués à ce jour.

SOURCE Ministère de la Justice Canada

Communiqué envoyé le 8 février 2019 à 13:08 et diffusé par :