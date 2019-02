Avis aux médias - La secrétaire parlementaire McCrimmon fera une annonce de financement





OTTAWA, le 8 févr. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Karen McCrimmon, la secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et députée de Kanata-Carleton, au nom de l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour une annonce reliée au financement pour les fonds pour la résilience communautaire.

Après l'annonce, la secrétaire parlementaire McCrimmon répondra aux questions des médias.

Date

Le lundi 11 février 2019

Heure

10 h (HNE)

Lieu

Centre d'emploi et de ressources communautaire (CERC)

La société John Howard d'Ottawa

415, rue Hazeldean

Kanata (Ontario)

